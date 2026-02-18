ユーロ、今後１年で対ドルで上昇の可能性が高いとの見方も＝ＮＹ為替
きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは一時１．１８ドル割れを試す動きが見られたものの、いまのところ１．１８ドル台は維持している。ただ、これまでサポートされていた２１日線を下回る展開が見られており、下値警戒感は高まっている。一方、ユーロ円は一時１８０円台に下落していたものの、１８１円台半ばまで戻す展開。
次第に上値が重くなってきているユーロだが、今後１年でドルに対して上昇する可能性が高いとの見方が出ている。米国とユーロ圏のインフレ調整後の実質金利差の縮小が見込まれるためだという。
ＦＲＢは６月に再び利下げを実施し、続いて９月にも追加利下げを行う可能性がある一方、ＥＣＢは来年にかけて政策金利を据え置く公算が大きい。また、欧州の資産市場回復に加え、米国の制度への信認低下を背景にドル安リスクに備えたヘッジを増やす投資家が増えることも、ユーロの押し上げ要因になるという。ユーロドルは１２カ月以内に１．２５ドルまで上昇すると予想しているようだ。
EUR/USD 1.1837 EUR/JPY 181.69 EUR/GBP 0.8740
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
