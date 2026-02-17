日本維新の会が１５日に、吉村洋文代表の続投が決定したと発表した。

吉村代表はＳＮＳで、維新の党規約では、大型選挙が行われた際は、事後に代表選を実施するかどうかを維新所属の全議員の投票で決めるルールであると説明。「今回、賛成１０２票、反対６１９票で、代表選を実施しないこととなりました」と伝え、「日本維新の会の代表を続投となりました」とした。

先立って吉村代表は、投票で代表選実施が多数となれば、自身に対する事実上の不信任だとして、出馬せずに退陣すると明言していた。

結果、代表選反対が賛成の６倍となり圧倒的支持を得た形となったが、現在の吉村維新の状況で事実上の「不信任」が１０２票あることに驚きも。

ネットでも「数字だけ見ると圧勝だが、この”信任”、よく見ると結構面白い」「１０２票も民意かと思うけどな」「この１０２票誰やろ？」「１０２票の主張は何なん？」「賛成が１０２票もあることに衝撃」「１０２票、マジで誰？誰にするべきだと思ってるんだ？」「この反対って都構想反対って事なんか」「賛成が１０２票とは」「代表選をするべきが１０２票が驚きです」との反応が投稿されている。