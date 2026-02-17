ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。スタンドで日本国旗を持って応援していた外国人スケーターが目撃され、日本のファンからは「ありがとう」と感謝の声が続々上がっていた。

りくりゅうを応援していたのは、日本人だけじゃなかった。スタンドで日の丸を振っていたのは、オランダのペア、ダリア・ダニロワとミシェル・ツィバだった。長岡柚奈と森口澄士の「ゆなすみ」ペアの隣で一緒に日本の旗を手に、応援する姿が目撃された。

これに日本のファンは反応。多数の反響が寄せられた。

「ダニツィバもゆなすみと一緒に日本国旗振ってくれてる！！ ありがとう」

「ゆなすみの隣で日の丸振ってくれてたのダニツィバ？ありがとう」

「向かって右側がオランダのダニロワちゃんで、ダニロワチーバ組とゆなすみは同じサヴィン先生に師事するリンクメイトで、みんなで一緒に日本国旗振ってましたね」

「ダニツィバとゆなすみって本当に仲良し…一緒にいてくれてありがとう」

「ダニツィバ」ペアはSPで17位。フリーには進めなかった。



