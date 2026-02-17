来る2月23日の天皇誕生日一般参賀の警備を強化するため、宮内庁と警察が対応に追われているという。

きっかけとなったのが、「新年一般参賀」（1月2日）で前列にいた男が突然裸になり、公然わいせつの疑いで現行犯逮捕された事件だ。天皇が新年のあいさつを述べた直後、男は奇声を上げながら衣服を脱ぎ、最前列の柵を乗り越えたところで取り押さえられた。

「佳子さまが突然うつむき、笑顔が困惑の表情に変わったんです。何が起きたのかと思った次の瞬間、後方の皇宮護衛官たちが一斉に無線機に手を当て、険しい表情で走り出しました。ベランダ下では『遠ざけろ』といった声も飛び交い、現場は騒然となりました」（現場に居合わせた参賀者）

この騒動が宮内庁に与えた影響は大きかった。皇室記者が明かす。

「最大の論点は『柵をどうするか』でした。これまでも最前列には手すり状の柵が設置されていましたが、今回の件を受けて、警察側からは鉄格子や有刺鉄線など、より強固な柵の設置を求める声が上がったといいます。

一方で宮内庁は、一般参賀は祝賀の場であることから、『警備はできるだけ目立たせたくない』という強い意向を持っていたとされる。また、鉄格子などの新たな設備を設けるには相応の予算が必要で、現実的には難しい。現在も議論が続いているようです」

宮内庁に天皇誕生日一般参賀での警備体制について聞くと、「従来の柵に新たな工夫を施すこととして、準備を進めています。警備に関することについて、これ以上の回答は差し控えさせていただきます」（総務課報道室）と回答した。

トラブルは繰り返されてはならない。

