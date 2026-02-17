¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿··¿¡È·Ú¡É¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Àº×û¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ßÄ¶¡ÖÀÅ²»¡×»ÅÍÍ¤Ç²÷Å¬¤¹¤®¤ë¡ª ¥¯¥é¥¹TOP¤Î¡Ö¤Ò¤í¤Ó¤í²Ù¼¼¡×¤â¤á¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¡È¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÉBEV¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÀÑºÜÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡¢·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥¡¢¥È¥è¥¿¤Î3¼Ò¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿··¿¡È·Ú¡É¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¤ÎBEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¥¹¥º¥¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Î·Ð¸³¤È¡¢¥È¥è¥¿¤¬»ý¤ÄÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢3¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¡¢Í¢Á÷¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿CJPT¼Ò¡Ê¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ëÍ¢Á÷¤ËºÇÅ¬¤Ê»ÅÍÍ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤ò³è¤«¤·¤Æ¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÉáµÚÎ¨¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ¾¦ÍÑ¼ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌó60¡ó¡ÊÊÝÍÂæ¿ô¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ò·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥óBEV¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿ÀÑºÜÀÇ½¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÀÅ½Í¤ÊÁö¤ê¤È¡¢1Æü¤ÎÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥257km¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·BEV¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-SMART ELECTRIC¡×¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀÅ¤«¤µ¤È¡¢»Å»ö¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê»þ¤äÁö¹ÔÃæ¤Î¿¶Æ°¤ÈÁû²»¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤â¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÎØ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿e Axle¡ÊÅÅÆ°¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢²ÙÊª¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀÑ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢ºäÆ»¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÉÑÈË¤ÊÄä»ß¡¦È¯¿Ê¤¬Â³¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¸åÎØ¶îÆ°ÆÃÍ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë²ÃÂ®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¹½Â¤¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤éÇö·¿¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾²²¼¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã½Å¿´²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÂÎ¤Î¹äÀ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÍÑ¼ÖÆÃÍ¤Î²Ù¼¼¤¬Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò²þÁ±¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¹Ô´¶³Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·Ú¾¦ÍÑBEV¥¯¥é¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë257km¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÞÂ®½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÉ¸½à¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ìó50Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç80¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±óÊý¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤Ë¤â½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÉÙ¤ÊµëÅÅµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éºÇÂç1500W¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅÅÆ°¹©¶ñ¤Î½¼ÅÅ¤ä»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºî¶È¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µëµ¡Ç½¡ÖV2H¡×¤Ë¤âÉ¸½àÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡ÖÆ°¤¯Âç·¿ÃßÅÅÃÓ¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ä»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÆ±¤¸¹¤µ¤Î²Ù¼¼¶õ´Ö¤È350kg¤ÎºÇÂçÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Äã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿²Ù¼¼¾²ÌÌ¤Ë¤è¤ê½Å¤¤²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ëÙû¿å²Ã¹©¥·¡¼¥È¤ä¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä²÷Å¬¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·°æÉôÊ¬¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥§¥ë¥Õ¡×¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤ÄºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Êµ¡Ç½À¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤¬Í×µá¤¹¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BEV»ÅÍÍ¤Î¿··¿¥Ô¥¯¥·¥¹¥Ð¥ó¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢314Ëü6000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¼çÂÎ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¥¹¥º¥¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Î¥È¥è¥¿¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¹ñÆâ¾¦ÍÑ¼ÖÉôÌç¤Ç¤ÎBEVÉáµÚ¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢ÈÎÇäÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£