¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ï°ÛÎã·ëËö¤â½é¸ÞÎØ¤Ç3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç3²óÌÜ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï2²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¤¡This is Olympic¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢ÎÍÐÒ¤µ¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï¤½¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¥µ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½é¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í2¼ïÌÜ¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤È3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀWÇÕ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÝÂê¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤òº£ÅÙ¤ÎWÇÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢1²óÌÜ¤Ï131¥á¡¼¥È¥ë50¡¢137¡¦4¤òµÏ¿¡£¾®ÎÓ¤Ï129¥á¡¼¥È¥ë¡¢134¡¦9¡£1²óÌÜ¤Ï5°Ì¤Ç¾å°Ì12ÁÈ¤Ë¤è¤ë2²óÌÜ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2²óÌÜ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤ëÆñ¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢Æó³¬Æ²¤¬131¥á¡¼¥È¥ë¡¢130¡¦2¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾®ÎÓ¤Ï130¥á¡¼¥È¥ë¡¢132¡¦7¤òµÏ¿¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬138¥á¡¼¥È¥ë50¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶¥µ»ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡