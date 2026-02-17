¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¢½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ëÆ¼¡Ö¤Þ¤µ¤«³Í¤ì¤ë¤È¡Ä¡×ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö9¡×¤Ë¹¹¿·
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë37ÉÃ27¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²ÆÅß¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¤ò¡Ö9¡×¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡¢ËÜÌ¿¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÅÄÍü±û¡Ê28¡áÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï37ÉÃ78¤Ç9°Ì¡£µÈÅÄÀãÇµ¡Ê23¡á¼÷¹¡Ë¤Ï37ÉÃ98¤Ç13°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¯¹âÌÚ¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¿§¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£É½¾´Âæ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤â1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸´é¿¨¤ì¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î3°Ì¤Ë¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥óÃæ¤À¤Ã¤¿ÊÌ¼¼¤«¤é±¿Æ°·¤¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±½Ð¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤Î¶»¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Í½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£4ÁÈÌÜ¥¢¥¦¥È¥ì¡¼¥ó¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡£¡ÖÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¡£100¥á¡¼¥È¥ë¤ò10ÉÃ40¤ÇÄÌ²á¡£¼«¿ÈºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥Ù¥¹¥È¤òÂçÉý¹¹¿·¡£37ÉÃ12¤Î¼«¸ÊºÇ¹â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À22ÁÈ¤Î¸åÂ³¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ¼¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÍ¥Àè¸¢¤Î¤¢¤ëÊä·ç¡£½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢2ÆüÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎËÜÌ¿1500¥á¡¼¥È¥ë¤ò¹µ¤¨¡ÖÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤Ç1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ò¶´¤à¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ì¡¼¥¹¿ôÁý²Ã¤ÏÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¹âÌÚ¤ÏÅª³Î¤Ë¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖºòÆü¤«¤éº£Æü¤Î²áÄø¤ÏÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡31ºÐ¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¤ò9¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¸É¹â¤ÎÎÎ°è¤À¤¬¡¢»þ¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»ÕÄï´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤â¡£¤¹¤ë¤È¡Ö31ºÐ¤ÏÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢´Å¤¤¹Í¤¨¤â²þ¤Þ¤ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤ËÇ¯Îð¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÀ¤ÈÅÀ¤ò·ë¤Ó¡¢¸ÞÎØ½ªÈ×Àï¤Ë°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¹âÌÚ¤ÎÀï¤¤Êý¡£¼¡¤Ï¶¯Å¨¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î½à·è¾¡¤«¤é»Ï¤Þ¤ë17Æü¤ÎÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡£¤³¤ÎÆü¤â¥ª¥ì¥ó¥¸°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¡£¤¢¤È2¼ïÌÜ¡£ºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡¢µ¤»ý¤Á¤â¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÔÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜÀª¤ÇÃË»Ò¤â´Þ¤á¤ÆºÇÂ¿¡Õ¹âÌÚ¤ÏÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤ò²Æµ¨¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤Î9¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÃË»Ò¤â´Þ¤á¤ÆºÇÂ¿¡£À¤³¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¤Ï¹âÌÚ¤ÎÊÉ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥¤¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ö¥¹¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬13¤ÇºÇÂ¿¡¢9¤Ï¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ú¥Ò¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ä1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£