¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×¤¬¡Ö¡ÚÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÎÉ¤¹¤®¤Æ¡Û¿··¿¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼Ç¼¼Ö3¥ö·îºÎÅÀ! ÆâÁõŽ¥¼ýÇ¼Ž¥¼ÖÃæÇñŽ¥²ÃÂ®Ž¥¼ÂÇ³Èñ¤Ê¤É5¹àÌÜºÎÅÀ! ¥½¥ê¥ª¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆËþÂÅÙ¤Ï?¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°ÊÁ°½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥½¥ê¥ª¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¼¼Ö¤«¤é3¥ö·î·Ð²á¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò5¹àÌÜ¤ÇºÎÅÀ¡£¡Ö¥½¥ê¥ª¤ÇÉÔËþ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤Û¤Ü²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Áí¹çÅÀ93ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢³°Áõ¡¢ÆâÁõ¡¢¼ýÇ¼¡¢Áö¤ê¡¢Áí¹çÉ¾²Á¤Î5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤¬ÆâÁõ¤ÈÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤À¡£¡Ö¥½¥ê¥ª¡×¤Ç¤ÏÀßÄê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÉÔËþ¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Á´¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°®¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ËÜ³×´¬¤¤Î¼Á´¶¤ä¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ÎÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
Áö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÉüµ¢»þ¤â¡Ö¥¥å¥ë¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼²»¤¬¤»¤º¡¢ÀÅ¤«¤ËÈ¯¿Ê¤Ç¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ACC¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°¤Î¼Ö¤ËÄÉ½¾¤¹¤ëºÝ¤Î²Ã¸ºÂ®¤¬Èó¾ï¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÇ¼ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥ì¡¼·Á¾õ¤Ë¼ã´³¤Î¶ì¸À¤òÄè¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤ä¡¢½õ¼êÀÊ²¼¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Áí³ç¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡È¿À¤Î¾è¤êÊª¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇã¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¡¢Èó¾ï¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
