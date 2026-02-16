¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡ª¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°
¡ØPEANUTS¡Ù¥Õ¥¡¥ó¹Í°Æ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¥ì¥´(R)¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
À½ÉÊÈÖ¹æ¡§21368
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§18ºÐ°Ê¾å
¥µ¥¤¥º(´°À®»þ)¡§¡ÊÌó¡Ë¹â¤µ 25cm ¡ß Éý 17cm ¡ß ±ü¹Ô 14cm
¥Ô¡¼¥¹¿ô¡§964¸Ä
Í½Ìó/ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥ì¥´(R)¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥´(R)¥¹¥È¥¢¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê¢¨Í½ÌóÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Åìµþ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Âçºå¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥´(R)À½ÉÊ¼è¤ê°·¤¤Å¹¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ê¤É
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âç¿Í¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤ä¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥×¤È¡ØPEANUTS¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¹þ¤á¡¢75Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¡Ö¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¡£
964¥Ô¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À±¶õ¤Î²¼¤Ç¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤¬¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤Ï¡¢¼ó¤ÈµÓ¤¬²ÄÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢»ÑÀª¤Ç¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤¸¤¾®²°¤Î¾å¤Ç¤ª¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ò¾è¤»¤Æ¿²¤½¤Ù¤ë»Ñ¤ä¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤òÂÇ¤Ä»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥´(R)¥Ó¥ë¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢3D¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÀâÌÀ½ñ¤ò¥º¡¼¥à¤ä²óÅ¾¤µ¤»¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¿ÊÄ½¤òÊÝÂ¸¤·¡¢µÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥´(R)¥»¥Ã¥È
¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿ºß½»¤Î¥ì¥´(R)¥Õ¥¡¥ó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×
¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¸ø¼°À½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥ì¥´(R)¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥ì¥´(R)¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇä¾å¤Î°ìÉô¤¬ºî¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç1ËüÉ¼¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ø¼°À½ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡§Robert Becker¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¡Ë»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ì¥´¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯À½¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬ÍÑ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø±þÊç¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¸ø¼°¤Î¥ì¥´(R)¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´ò¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥× ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Monica Pedersen¡Ê¥â¥Ë¥«¡¦¥Ú¥Ç¥ë¥»¥ó¡Ë»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¶õ¤Î²¼¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¯¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤¸¤¾®²°¤â²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç1ËüÉ¼°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤¬¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â£¤êÊª¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°Éû¼ÒÄ¹¡§Scott Shillet¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥·¥ì¥Ã¥È¡Ë»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢½é¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¸ø¼°¥ì¥´(R)¥»¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÖ¤¤²°º¬¤Î¸¤¾®²°¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥ì¥´(R)¡ª
¡Ö¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²°¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥´(R)¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥´(R)¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤±Ãæ¡¢2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡ª¥ì¥´(R)¥¢¥¤¥Ç¥¢ ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¸¤¾®²° appeared first on Dtimes.