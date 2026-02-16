´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó±é¤¸¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤Èµ¿¤¤¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÏÃ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤ò£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷»þÂå¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Î»£±Æ»þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«¡£»£±ÆÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥¹¥è¥ó¤òÉÔ°Õ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¥¥¹¥·¡¼¥ó»£±Æ»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¾å¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢4.0¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¥É¥¥É¥¤â¤¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¿´Ú¥É¥é¤Ç£±ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»ä¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¬¤»¡É¤¬ÆÃ¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç£±ÈÖ¥á¥í¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇúµã¤¤·¤¿¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊÛ¸î¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤ÎÎø°¦ÏÃ¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ÉÅª¤Ê²¦Æ»¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤ó¤À¤±¤É°Õ³°¤È¿äÍý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¼Ì¿¿µ¼Ô¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ìÉÂ¤à¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½¾õ¤ä»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌóÌäÂê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Þ¤ÎË½Áö¡¢Ç®°¦È¯³Ð¤È¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Ç®¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤ò£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
(C)2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Î»£±Æ»þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«¡£»£±ÆÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥¹¥è¥ó¤òÉÔ°Õ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¥¥¹¥·¡¼¥ó»£±Æ»þ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÂè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¾å¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢4.0¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¥É¥¥É¥¤â¤¢¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¿´Ú¥É¥é¤Ç£±ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö»ä¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¬¤»¡É¤¬ÆÃ¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç£±ÈÖ¥á¥í¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇúµã¤¤·¤¿¡×¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊÛ¸î¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤ÎÎø°¦ÏÃ¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ÉÅª¤Ê²¦Æ»¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤ó¤À¤±¤É°Õ³°¤È¿äÍý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¼Ì¿¿µ¼Ô¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ìÉÂ¤à¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸½¾õ¤ä»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌóÌäÂê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Þ¤ÎË½Áö¡¢Ç®°¦È¯³Ð¤È¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Ç®¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤ò£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
(C)2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.