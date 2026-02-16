¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È °ÕÌ£¿¼¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤È¤ê¤¿¤Æ¤Æ¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×2·î13ÆüÀ¸ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿MC¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¤â¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡ª¤ì¤¤¤Ë¤ã¡ª¡×¤ÈÈá¤·¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©³«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖK¤Á¤ã¤ó¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍËÆü¤¬K¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªR¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈ¢¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ë²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤«¡È¤ì¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤È¡¢¡Ø¤¢¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡£¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÈK¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡ÈR¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÇÂç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¦¤¦¤ó¡£¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡Ê¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¡Ë¤Ï¸À¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬¤º¼Î¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ºÇ°¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¼Î¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£¤É¤¦¤¾¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¹ð¤²¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤¬¡¢²¿¤«´Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
