9割の人が陥る“寝具の残酷な現実”

「最近、どうも疲れがとれない」「朝起きると、首や腰が痛い」

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、それは年齢のせいでも、体質のせいでもないかもしれません。私はこれまで、店頭で1万人以上の寝姿勢を測定してきましたが、衝撃的な事実をお伝えしなければなりません。

来店されるお客様の9割以上が、自分の体に合わない寝具を使っています。

今の枕やマットレスが自分に「ぴったりだ」と自信を持って言える人は、実際には1割もいないのです。多くの人が、「寝具なんてどれも同じ」と諦め、合わない道具で毎晩身体を痛めつけています。

9割の人が「サイズ違いの靴」で寝ている

想像してみてください。あなたの足のサイズは26cmなのに、24cmの窮屈な靴や、あるいは28cmのぶかぶかな靴を履いて、街を歩けるでしょうか？ 足は豆だらけになり、膝や腰を痛め、歩くどころではないはずです。

実は、体に合わない寝具で寝るというのは、「サイズ違いの靴」で寝ているこれと同じことを毎晩6時間〜7時間続けているようなもの。高すぎる枕は首の筋肉を常に緊張させ、柔らかすぎるマットレスは腰を沈み込ませて不自然なカーブを作ります。

本来、睡眠は日中の疲れを回復させるための時間です。しかし、サイズ違いの道具を使っているせいで、体は寝ている間中、無意識に姿勢を保とうと踏ん張り続けているのです。これでは、朝起きた時に疲れているのも当然です。

「平均値」で作られた寝具の限界

なぜ、これほどまでに「合わない寝具」があふれているのでしょうか？ それは、世の中で売られている寝具のほとんどが「大量生産」を前提としているからです。

メーカーは商品を大量に作るために、日本人の体型の「平均値」を基準に設計します。しかし、現実に「平均的な体型の人」など存在しません。

身長、体重、背中のカーブ、肩幅、お尻の出方。これらは指紋と同じで、千差万別です。洋服やスーツであれば、S・M・Lといった既製サイズで「なんとなく」合わせることもできるでしょう。しかし、寝具は全身の重みを長時間預ける場所です。数センチ、数ミリのズレが、寝返りの負担となり、翌朝の痛みへと変わります。

「有名メーカーの商品だから安心」「ランキング1位だから大丈夫」。そう思って選んだ寝具があなたに合わないのは、あなたの体が悪いわけではありません。個体差を無視した「万人向け（＝平均値）」という構造上の限界がそこにあるからです。

寝具は「インテリア」ではなく「医療に近い道具」

だからこそ、私たちは「測定」にこだわります。おしゃれなカバーや、ふかふかの手触りといった「見た目」から入ることはしません。まずは背骨のラインを測定し、体圧がどこにかかっているかを確認し、沈み込みを計算する。

このやり方は、ビジネスとして見れば非常に効率が悪いです。「これを買えばOK」と既製品を渡すほうが、遥かに楽で利益も出るでしょう。しかし、私たちは寝具を「部屋を飾るインテリア」だとは思っていません。寝具は、心身の健康を守るための「医療器具に近い道具」だと本気で考えているからです。

手間をかけて調整した枕やマットレスを使ったお客様からは、「長年の腰痛が嘘のように楽になった」「朝まで一度も起きずに眠れた」という声を数多くいただきます。それは魔法でもなんでもなく、単に「サイズの合った靴」に履き替えたからに過ぎません。

不調の原因を「布団のせいかも？」と疑うこと。それが、人生の質を変える第一歩です。自分の体を平均値の型枠に押し込むのは、もう終わりにしませんか？

