ロシアの反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の殺害に使われたとされる毒物エピバチジンは、モスクワの国立研究所が合成に取り組んでいたとの見方が出ている。

ロシアを裏切った情報機関員らの襲撃に使用された神経剤ノビチョクを開発したとされる研究所だ。ロシアが化学兵器の保有や生産を継続している懸念が高まっている。

英ＢＢＣロシア語版によると、エピバチジンは１９７４年に発見された神経毒で、９２年に化学的な構造が解明された。米政府系ラジオの記者がＳＮＳに投稿したところによると、モスクワの国立研究所が２０１３年、カエルの毒に由来するエピバチジンの合成方法に関する論文を発表した。研究所の元職員はＢＢＣに、「この毒は食べ物や水、皮膚など様々な経路で体内に侵入する可能性がある」と語っている。

ナワリヌイ氏は２０年８月、国内線の機内で意識不明となった。殺傷能力の高いノビチョク系の神経剤を使って襲撃されたとみられる。米国は２１年３月、襲撃に関与したなどとして、露政府高官や同研究所を制裁対象に指定した。米国務省は当時、研究所について「化学兵器を研究開発する役割を長年担い、ノビチョクを開発した」と指摘した。

ノビチョクは１８年に英国で起きた露軍情報機関の元大佐と娘の襲撃事件でも使われた。

ロシアは、化学兵器の開発や生産、保有を禁じる化学兵器禁止条約の締約国として条約の順守を強調してきた。条約に基づき化学兵器の廃棄などを監視する国際機関・化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）は１７年、ロシアが申告した化学兵器約４万トンの廃棄を完了したと発表していた。

ただ、ロシアは侵略を続けるウクライナでも化学兵器を使用していると度々指摘されている。エピバチジンによる毒殺を指摘した欧州５か国は１４日の声明で、「ロシアは自国の化学兵器を全て廃棄していない」として強い懸念を示した。ロシアが同条約に違反しているとして、ＯＰＣＷに通知したことも明らかにした。