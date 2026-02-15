助産師HISAKO『赤ちゃんに靴下は室内では一切いりません！』手足のセンサーを育てる重要性とは
「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【寒さ対策】赤ちゃんの発達に靴下NG！その代わりのお勧めアイテム」と題した動画を公開。寒い季節、赤ちゃんに良かれと思って靴下を履かせていないだろうか。動画では、その行為が赤ちゃんの体温調節機能や脳の発達に影響を与える可能性があると指摘し、正しい寒さ対策を紹介した。
動画で助産師HISAKOさんは、室内では真冬でも赤ちゃんに靴下は「一切いりません」と断言。その理由として、まず体温調節機能を挙げた。人間の足の裏や手のひらは体温を調節するための重要なセンサーであり、赤ちゃんは寒い時に手足の血管を収縮させることで体内の熱を逃がさないようにしているという。「実は手足を冷やすことによって、体の中の中心の熱を逃さないように調節をしている」と体の仕組みを解説し、手足が冷たいからといって体全体が冷えているわけではないと指摘した。
さらに、靴下を履かせない方が良いもう一つの理由として、脳の発達への影響を挙げた。足の裏は「第二の脳」とも言われ、様々な情報をキャッチするセンサーの役割があるという。裸足で床の質感や温度などを直接感じることで脳に多様な刺激が送られ、発達を促すとのことだ。靴下を履かせることで、その貴重な刺激を遮断してしまうのはもったいないと氏は語った。
では、どのように寒さ対策をすれば良いのだろうか。HISAKOさんは、赤ちゃんの体温は手足ではなく「背中やお腹を触って確認する」のが正しい方法だとアドバイス。汗でじっとり湿っていれば、むしろ暑がっているサインだという。どうしても足元の冷えが気になる外出時などには、「レッグウォーマー」の使用を推奨した。これならば足の裏を解放したまま保温でき、体温調節や脳への刺激を妨げないと説明した。
良かれと思った行動が、実は赤ちゃんの成長の機会を奪っているかもしれない。まずは赤ちゃんの背中やお腹に触れて体温を確認し、大切なセンサーである足の裏を解放してあげることから試してみてはいかがだろうか。
