¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î£¸°Ì¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹à¸ÞÎØ¤ÎËâÊªá¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡ËÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬à¸ÞÎØ¤ÎËâÊªá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ÎÂçËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÇÆ²¡¹¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ£±£µ£¶¡¦£³£³ÅÀ¤ÈÂç¼ºÂ®¤·¤¿¡£¹ç·×¤â£²£¶£´¡¦£´£¹ÅÀ¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¸ÞÎØ¤Î¼ö¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÜÌ¿¤ÏÉ¬¤º¸ÞÎØ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£´²óÅ¾¤Î¿À¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¹¾å¤Ç¤É¤ó¤Ê·Ý½Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤«¡¢Á´¤Æ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹½¤¨¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äµ²±¡¢»×¹Í¤¬Á´¤Æ°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµ¯¤¤¿¤³¤È¤ä¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤òËÜÅö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê·è¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¼¡¤Î¸ÞÎØ¤ÇÀ²¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£