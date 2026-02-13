Aqua Timezが、ライブ映像作品『Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-』を3月25日に発売することを発表した。

本作は、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された再結成期間を締めくくる最後のライブ公演＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＜12月27日公演の模様を収録したもの。

完全生産限定盤には、再結成期間中のライブ、撮影、レコーディングなど、スペースシャワーTVにて放送された密着映像を“一部”含む2時間のロングドキュメンタリーを収録。さらに、公演当日の空気感やメンバーの表情をリアルに伝える全84Pのスペシャルブックレットが付属する。こちらのブックレットには、作品の世界をより深く味わえる小胗大輔（interview inc）によるライブレポートも掲載されている。

https://youtu.be/Vj9pqTHGxTs