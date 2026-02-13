Aqua Timez、再結成期間ラストライブ＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＞映像＆音源化決定
Aqua Timezが、ライブ映像作品『Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-』を3月25日に発売することを発表した。
本作は、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された再結成期間を締めくくる最後のライブ公演＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＜12月27日公演の模様を収録したもの。
完全生産限定盤には、再結成期間中のライブ、撮影、レコーディングなど、スペースシャワーTVにて放送された密着映像を“一部”含む2時間のロングドキュメンタリーを収録。さらに、公演当日の空気感やメンバーの表情をリアルに伝える全84Pのスペシャルブックレットが付属する。こちらのブックレットには、作品の世界をより深く味わえる小胗大輔（interview inc）によるライブレポートも掲載されている。
◾️ライブ映像作品『Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-』
2026年3月25日（水）発売
予約：https://erj.lnk.to/LlIDLT
詳細情報：https://www.sonymusic.co.jp/artist/AquaTimez/info/ 581010
・完全生産限定盤[2BD＋PHOTO BOOK]（ESXL-391〜392）￥12,000
・初回仕様限定盤[BD]（ESXL-393）￥8,000
・初回仕様限定盤[2DVD]（ESBL-2680〜2681）￥8,000
・通常盤[CD]（ESCL-6208〜6209）￥3,300
▼収録内容
[Blu-ray／DVD]
・Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-
最後まで
きらきら
STAY GOLD
アスナロウ
閃光
生きて
世界で一番小さな海よ
小さな掌
魔法を使い果たして
絵はがきの春
百年の樹
MASK
if you come
last dance
OLDROSE
空いっぱいに奏でる祈り
銀河鉄道の夜
決意の朝に
虹
・Documentary of Aqua Timez 20th anniversary ※完全生産限定盤のみ収録
[CD | 通常盤]
・Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-
Overture
最後まで
きらきら
STAY GOLD
アスナロウ
閃光
生きて
世界で一番小さな海よ
小さな掌
魔法を使い果たして
絵はがきの春
百年の樹
MASK
if you come
last dance
OLDROSE
空いっぱいに奏でる祈り
銀河鉄道の夜
決意の朝に
虹
▼対象店舗/特典内容
・Aqua Timez応援店 ・・・ オリジナル両面B2ポスター
対象店舗：https://www.aquatimez.com/shoplist/260325/
・Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート３枚組（DVD、BD購入者対象）／メガジャケ（CD購入者対象）
・楽天ブックス ・・・ オリジナルシューレース
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ
・Sony Music Shop ・・・ オリジナルA5サイズノート
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。