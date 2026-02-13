◾️5thアルバム『ARIRANG』

韓国発売日：2026年3月20日（金）

日本発売日：2026年3月21日（土）

※オンラインショップは、3月21日（土）以降順次お届け予定です。

※CDショップ店頭への商品入荷は3月21日（土）となります（一部取扱いのない店舗がございます）。

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※Vinyl商品はBTS Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STORE 限定販売となります。

※『ARIRANG(Deluxe Vinyl)』のみ4月3日（金）韓国、日本発売となります。他形態とは同時ご予約いただけません。詳しくはBTS Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STOREの各商品ページをご確認ください。

▼予約サイト

・BTS Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/rke18vnp

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

・UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/4HkVhaZb

※本アイテムは新サイト(UNIVERSAL MUSIC STORE)にて販売を行います。商品のご購入にあたっては新サイトにおける会員登録/アカウント有効化が必要となりますので、新サイト内特設ページ(上記リンク)に記載の手順に沿って、ご確認をお願いいたします。

・その他CDショップ・オンラインショップ

https://bts.lnk.to/5thal_jpWE

○『’ARIRANG’』

販売形態数：計2形態[Rooted in Korea Ver.]、[Rooted in Music Ver.]

価格：3,410円(税込) /3,100円(税抜)

○『’ARIRANG'(Living Legend Ver.)』

販売形態数：1形態

価格：4,180円(税込) /3,800円(税抜)

○『’ARIRANG'(Standard Vinyl)』

販売形態数：計8形態[Group Red Vinyl]、[RM Silver Vinyl]、[Jin Pink Vinyl]、[SUGA Clear Vinyl]、[j-hope Cream Vinyl]、[Jimin Burgundy Vinyl]、[V Velvet Red Vinyl]、[Jung Kook Orchid Vinyl]

価格：5,225円(税込) /4,750円(税抜)

○『’ARIRANG'(Modern Korea Vinyl)』

販売形態数：1形態

価格：7,480円(税込) /6,800円(税抜)

○『’ARIRANG'(Deluxe Vinyl)』

販売形態数：計2形態[B&W Ver.]、[Color Ver.]

価格：8,800円(税込) /8,000円(税抜)

▼BTS Weverse Shop限定特典

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)(2形態中ランダム1形態)または(Living Legends ver.)のいずれか1形態をご予約・ご購入のお客様

フォトカード1枚（全7種のうちランダム／BTS Weverse Shop限定絵柄）

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)の2形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード3枚（全7種のうちランダム）

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)& (Living Legends ver.)の3形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード5枚（全7種のうちランダム）＋フォトカードホルダー＆フォトカード

▼UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)(2形態中ランダム1形態)または(Living Legends ver.)のいずれか1形態をご予約・ご購入のお客様

フォトカード 1枚(全7種のうちランダム)(UNIVERSAL MUSIC STORE限定絵柄)

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)の2形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード3枚（全7種のうちランダム）

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.) & (Living Legends ver.)の3形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード5枚（全7種のうちランダム）＋A4クリアファイル

※特典は先着です。各ショップ無くなり次第予告なく配布終了になります。

※BTS Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは、上記3形態セットをご予約・ご購入いただいたお客様に特典フォトカードに加え3形態セット特典をプレゼントいたします。

※BTS Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREとではフォトカード絵柄は異なりますが、3形態セット購入特典はそれぞれ2ストア共通絵柄になります。

※CDを各形態1枚ずつ単品でご購入されても、2形態セット購入特典と3形態セット購入特典の対象にはなりませんのでご注意ください。

※Vinyl商品は購入者特典対象外となります。

※特典絵柄は後日発表いたします。

▼その他CDショップ・オンラインショップ

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)(2形態中ランダム1形態)または(Living Legends ver.)のいずれか1形態をご予約・ご購入のお客様

フォトカード1枚(全7種のうちランダム)

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.)の2形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード 3枚(全7種のうちランダム)

・’ARIRANG’ (Rooted in Korea ver.) & (Rooted in Music ver.) & (Living Legends ver.)の3形態セットをご予約・ご購入のお客様

上記フォトカード5枚（全7種のうちランダム）

※特典は先着です。各ショップ無くなり次第予告なく配布終了になります。

※その他CDショップ・オンラインショップ特典フォトカードは、BTS Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STOREとは絵柄が異なります。

※CDを各形態1枚ずつ単品でご購入されても、2形態セット購入特典と3形態セット購入特典の対象にはなりませんのでご注意ください。

※その他CDショップ・オンラインショップでは商品のお取り扱いがないショップもございますので、購入希望店にお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

▼商品構成

[Rooted in Korea Ver.]

OUTBOX I 1種 I W167.5 X H200 X T25 (mm)

BADGE I 1種 I W65 X H25 (mm)

ENVELOPE I 1種 I W160 X H195 (mm)

CD-R ENVELOPE I 1種 I W125 X H125 (mm)

CD-R I 1種 I W120 X H120 (mm)

PHOTO CARD SET I 7種 1セット I W55 X H85 (mm)

PHOTO CARD HOLDER I 1種 I W65 X H90(mm)

POSTER I 1種 I W760 X H150 (mm)

PHOTO BOOK I 1種 I W160 X H195 (mm) I 84p

[Rooted in Music Ver.]

OUTBOX I 1種 I W270 X H153 X T25 (mm)

PHOTO BOOK I 1種 I W240 X H135 (mm) I 82p

CD-R ENVELOPE I 1種 I W125 X H125 (mm)

CD-R I 1種 I W120 X H120

LYRIC PAPER ENVELOPE I 1種 I W125 X H125 (mm)

LYRIC PAPER I 1種 I W460 X H230 (mm)

FILM PHOTO I 7種 1セット I W65 X H150 (mm)

PHOTO CARD SET I 7種 1セット I W55 X H85 (mm)

PHOTO CARD HOLDER I 1種 I W65 X H90 (mm)

[ARIRANG (Living Legend Ver.)]

OUTBOX I 1種 I W205 X H287 X T25 (mm)

DUST JACKET I 1種 I W840 X H595 (mm)

POSTER BOOK I 1種 I W390 X H270 (mm) I 54p

BOOK BAND I 1種 I W500 X H12 (mm)

ARCHIVE TAG I 7種 1セット I W85 X H185 (mm)

PHOTO CARD SET I 7種 1セット I W55 X H85 (mm)

ENVELOPE I 1種 I W240 X H180 (mm)

STICKER PACK I 2種 1セット I W230 X H175 (mm)

LYRIC BOOKLET I 1種 I W120 X H120 (mm) I 32p

CD-R ENVELOPE I 1種 I W239 X H345 (mm)

CD-R I 1種 I W120 X H120 (mm)

[ARIRANG (Standard Vinyl)]

Group Red Vinyl Ver.

RM Silver Vinyl Ver.

Jin Pink Vinyl Ver.

SUGA Clear Vinyl Ver.

j-hope Cream Vinyl Ver.

Jimin Burgundy Vinyl Ver.

V Velvet Red Vinyl Ver.

Jung Kook Orchid Vinyl Ver.

OUTER SLEEVE I 1種 I W313 X H313 X T4 (mm)

INNER SLEEVE I 1種 I W304 X H306 (mm)

VINYL I 1種 I W300 X H300 (mm)

POSTER I 1種 I W600 X H300 (mm)

LYRIC PAPER I 1種 I W300 X H300 (mm)

※各バージョンはバージョンメンバーに該当する構成品で構成されております。

[ARIRANG (Modern Korea Vinyl)]

OUTER SLEEVE I 1種 I W313 X H313 X T4 (mm)

INNER SLEEVE I 1種 I W304 X H306 (mm)

VINYL I 1種 I W300 X H300 (mm)

PHOTO BOOK I 1種 I W300 X H300 (mm) I 36p

POSTER I 1種 I W600 X H300 (mm)

[ARIRANG (Deluxe Vinyl)]

[B&W Ver.]

GATEFOLD OUTER SLEEVE I 1種 I W312 X H314 X T8 (mm)

INNER SLEEVE I 1種 I W304 X H306 (mm)

VINYL I 1種 I W300 X H300 (mm)

PHOTO BOOK I 1種 I W300 X H300 (mm) I 20p

TURNTABLE SLIPMAT I 1種 I W300 X H300 (mm)

LYRIC PAPER I 1種 I W300 X H300 (mm)

POSTER I 1種 I W600 X H300 (mm)

POSTCARD I 1種 I W130 X H300 (mm) I 8p

PHOTO CARD SET I 7種 1セット I W55 X H85 (mm)

PHOTO CARD HOLDER I 1種 I W65 X H90 (mm)

[Color Ver.]

GATEFOLD OUTER SLEEVE I 1種 I W312 X H314 X T8 (mm)

INNER SLEEVE I 1種 I W305 X H305 (mm)

VINYL I 1種 I W300 X H300 (mm)

PHOTO BOOK I 1種 I W300 X H300 (mm) / 20p

TURNTABLE SLIPMAT I 1種 I W300 X H300 (mm)

LYRIC PAPER I 1種 I W300 X H300 (mm)

POSTER I 1種 I W600 X H300 (mm)

POSTCARD I 1種 I W130 X H300 (mm) I 8p

PHOTO CARD SET I 7種 1セット I W55 X H85 (mm)

PHOTO CARD HOLDER I 1種 I W65 X H90 (mm)

※予約受付期間中でも予告なく販売を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※商品は先着で数には限りがあり、上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。

※BTS Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STOREでは、単品、セットともに、お一人様1会計につき、5点までご購入可能です。

※商品は輸入商品です。発売日にかけて順次出荷させていただきますが、交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※オンラインショップでは発売日(お届け予定日)の異なる商品と一緒にご注文された場合、発売日(お届け予定日)の遅い商品に合わせて一括でのお届けになる場合がございます。購入されるオンラインショップにてあらかじめご確認のうえお買い求めください。

※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート・サークル[CIRCLE]チャート)と、日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。

▼お問い合わせ

・Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間：平日10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝日を除く)

※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。

・UNIVERSAL MUSIC STORE カスタマー・サポート(新サイト)

営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)

＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。

＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。

よくあるご質問：https://support.store.universal-music.co.jp/hc/ja

お問い合わせ：https://support.store.universal-music.co.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4417196538515