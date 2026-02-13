【CAPCOM STORE IKEBUKURO】 2026年2月13日 オープン 場所：池袋PARCO B2階

カプコンは2月13日、グッズストア「CAPCOM STORE IKEBUKURO」をオープンした。場所は池袋PARCO B2階。本稿では先行販売を含む最新グッズを撮り下ろしでご紹介する。

「CAPCOM STORE IKEBUKURO」は、国内6店舗目となるカプコンの直営グッズストア。東京都内では2019年11月に渋谷にオープンした「CAPCOM STORE TOKYO」に続く2店舗目となる。

今回はオープン当日の朝に店舗を取材したが、開店直後から多くのファンが詰めかけた。その目当ては、先行販売品となるグッズの数々。先行販売品は、カプコン所属のグラフィックデザイナー、実田千聖氏を起用した雑貨だ。「囚われのパルマ」シリーズでキャラクターイラスト/アートディレクションを担当したことで知られており、特に女性ファンからの人気が高い。

オープン直後の店内の様子

今回のグッズは実田氏が描いた「ストリートファイター」シリーズのリュウや春麗、ロックマン、「バイオハザード」シリーズのレオンとクレア、「逆転裁判」シリーズの成歩堂龍一などのカプコンキャラクターをグッズ化したもので、アクリススタンドやクリアファイル、アクリルキーホルダーなどが各種ラインナップされている。

特にレオンの人気は高く、随時在庫は補充されていたものの、クリアファイルはあっという間に残り数を減らしていた。

・クッキー缶 2,420円

・アクリル色紙 1,980円

・ワイドデスクマット 3,850円

・ホログラムアクリルスタンド(全9種) 各1,650円

・メタリッククリアファイル(全9種) 各880円

・ホログラム缶バッジ(全9種) 各880円

・トレーディング アクリルキーホルダー(全9種) 各550円

・トレーディング エコバッグ(全10種) 各660円

店舗内は定番商品のマスコットぬいぐるみ「カプころん」のほか、「モンスターハンター」シリーズや「ストリートファイター」シリーズ、「バイオハザード」「逆転裁判」といった人気シリーズのグッズを購入できる。2月13日からは「モンスターハンターワイルズ」のオトモアイルーをデザインした新グッズが販売されており、こちらも店舗内で購入できた。

さらに店頭には「ストリートファイター6」ジュリの等身大立像が置かれており、かなりの存在感を放っている。等身大ジュリが登場するのは池袋店が初ということで、一見の価値がある立像だ。グッズ目当てでもジュリ目当てでも、ぜひ訪れていただきたい。

なお販売されているグッズについては、在庫状況によって売り切れとなっている可能性があるということなので、ご注意いただきたい。

2月13日発売のオトモアイルーグッズ各種

定番商品や人気商品も購入可能だ

店頭で見ることができるジュリの等身大立像。迫力がある

(C)CAPCOM

