この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護系の動画を投稿する「はたつん介護士」が、「介護士の夜勤に1日密着！！ヘトヘトの理由がよくわかる?!ww」と題した動画を公開しました。介護士の夜勤業務について、出勤から退勤までの一連の流れを、一人芝居を交えながらコミカルに紹介しています。



動画は、はたつん氏が職場へ向かう場面から始まります。施設に到着後、ユニフォームに着替えて業務を開始。日勤スタッフからの申し送りでは、「脱走しかけた」「転倒しかけた」「異食しかけた」といった報告を受け、気を引き締めます。



夕食の介助や口腔ケアを終え、入居者の就寝準備に取り掛かります。しかし、穏やかな夜は長く続きません。就寝後には「トイレに行きたい」などのナースコールが相次ぎ、その対応に追われます。動画では、コールが重なった際に優先順位を冷静に判断する様子も描かれています。



その後も、記録作業や施設内の巡回（ラウンド）、深夜の排泄介助など、息つく暇もなく業務をこなしていきます。ようやく訪れた朝には、入居者の起床準備や朝食の介助が待っています。夜中に活発だった入居者が朝方に眠ってしまうという、介護現場ならではの「あるある」も紹介されました。



大変な業務の中にも、入居者とのユニークなやり取りをユーモラスに描いたこの動画は、介護の仕事のリアルな一面を伝えています。現場で働く人々の日常を知るきっかけになりそうです。