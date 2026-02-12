timeleszのメンバーによる“全力アピールマン”動画が、『タイムレスマン』公式Instagramで公開された。

【動画】timeleszがスカイツリーをバックに“甘いセリフ”で夜景デートへ誘う

■timeleszメンバーが“夜景デート”で全力アピール

フジテレビ系で放送中のtimeleszの冠バラエティ番組『タイムレスマン』公式Instagramでは、「俺と夜景デートしない？ 全力アピールマン！」としてメンバーが登場する動画を公開した。

「舞台は夜の東京スカイツリー」と絵文字を添えて綴り、「あなたは timelesz の8人の中から1人選び、特別な夜景デートへ--。さぁ、あなたは誰を選びますか」とテーマと共に呼びかけた。

動画のトップバッターを務めたのは猪俣周杜。「この夜景より、きみの料理が食べたい」とカメラ目線でアピール。続いて、篠塚大輝は後ろの夜景を見た上で、「一緒に住む家、探そ？」と同棲を彷彿とさせるセリフを。松島聡も同様に夜景を見ながら、「この夜景も輝いているけど、きみの笑顔が一番輝いているよ」とスマイル。

カメラに背中を見せて話し始めた佐藤勝利は「ここに一番来たいのは」と語り、振り向きながら「きみと！」と決めゼリフを。続く寺西拓人は、親指を夜景に向けながら「朝まで一緒にいる？」と誘う。

歩きながら登場した菊池風磨は、夜景を指しながら「この夜景がきれいって言ってるやつがいる？」と語りかけ、振り向いて「それはきみを見たことがないからだね」とコメント。

さらに原嘉孝は「おぉい！」と芝居仕立てで登場し、「ここに一緒に立ってみろよ。地球が丸いんだぜ！」と笑顔全開。ラストの橋本将生は、「1、2、3、4！」と声を張って登場。その姿はお笑い芸人の永野そのもので、橋本は「夜景より～普通に～あなたが好き～！」と、番組で永野から教わった「ラッセン」ネタを踏まえながらリズミカルに披露した。

「勝利くんとデートに行きたい！」「しの最高」「てらにキュンとした」「聡ちゃん、可愛すぎて失神する」「変な声出た」など、各メンバーの甘いセリフにキュンとした人が多かった様子。

また、「将生最高すぎる」「殻破ってる」「夜景より将生がすき」「将生が全力で笑った」と、番組でお笑い芸人の永野から「ラッセン」ネタを伝授してもらった橋本についても、称賛の声が寄せられていた。

■動画：timeleszがスカイツリーをバックに特別な夜景デートへ誘う