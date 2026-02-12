浜崎あゆみが2月12日、自身のInstagramを更新。ライブBlu-ray＆DVDリリース記念日にアクロバティックな技にチャレンジしている。

浜崎は「ハンドスタンドへの道 18分間やり続けてやっと成功！笑」と綴り、組体操のサボテンのようなポーズに挑戦する動画を投稿。巨大なシューズクローゼットのある玄関ホールで愛犬が見守る中、トレーナーと両手を組み、後転から入り相手の膝の上に立つ高難度の技を見せた。

最初はなかなかうまくいかず足をバタバタさせて笑い転げたりと必死で挑み続け、最後は技を完成させ、「イエーイ！」「じゃん！」と2人で綺麗にポーズを決めてフィニッシュ。浜崎は「途中で2人共に腕と腿前と腹筋が終了しました でも今日は『I am ayu』リリース記念日だからめでたく成功させたかったのだ」と、ライブBlu-ray＆DVD『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～』のリリース日のためにチャレンジしたことを明かした。

コメント欄には「超人技！」「18分で成功、凄すぎる」「こんなに努力してたんや」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）