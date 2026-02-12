【義母が絶縁されるまで】妻に母のことを話すと…「無理して付き合わない」＜第17話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第17話 妻に救われた【シュンスケの気持ち】
【編集部コメント】
アスカさん、強い！！！ さすがシュンスケさんが選んだだけある女性ですね。カツコさんがどんなに失礼な言動を繰り返しても、アスカさんなら感情に流されず客観的にカツコさんについて考えることができそうです。そんなアスカさんの存在は、シュンスケさんにとっても何より心強かったことでしょう。いいご夫婦ですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
