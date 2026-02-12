´Ú¹ñ¢ªÃæ¹ñ¤Ëµ¢²½¤·¤¿¥¨¡¼¥¹½ä¤êÁê¼¡¤°ÈãÈ½¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²ü¤á¤ë»öÂÖ¤Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï10Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ï4°Ì¡£Áª¼êµ¯ÍÑ¤ò½ä¤êÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò²ü¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡¡¢Á°È¾¤Ï¼ó°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÈ´¤«¤ì2°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¤È¡¢Â¹Î¶¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤êºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¡£¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤«¤éµ¢²½¤·¤¿¥¨¡¼¥¹ÎÓ¹§ùÝ¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ËÂ³¤·è¾¡¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤ò½ä¤êÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº£²ó¤ÎÁª¼ê¤ÎÇÛÃÖ¤ÏÂç¼ºÇÔ¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹ÈÀ±¿·Ê¹¡×¤Ï¡ÖÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤ê¤ÏÌäÂê¤òÄ¾»ë¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤Ù¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥ß¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·Íý²ò¤Ï¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÈóÆñ¤ä¹¶·â¤è¤êÍýÀÅª¤ÊÂÐ±þ¤äÎå¤Þ¤·¤³¤½¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤è¤êÍ±×¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ï¾¡¤Î¾·³¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤âÇÔËÌ¤äÌµÇ°¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ØÁ°¤ò¸þ¤¯¡Ù¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£¸å¤Î»î¹ç¤äÌÜÉ¸¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²áÇ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò²ü¤á¤ë¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ãæ¹ñ¡£Ï¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë