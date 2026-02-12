2月7日（日本時間で午前4時、以下同）に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。10日にはスピードスケートの女子1000メートルにおいて、日本代表の高木美帆選手（31）が1分13秒95で銅メダルを獲得。4度目の五輪で個人・団体含め通算8個目のメダルとなった。

【写真】胸元が大胆に開いたアスレジャーウェア姿の“氷上の美女”ユッタ・リールダム。他、美スタイルが際立つ水着姿なども…

そんな高木選手を制したのが、オランダ代表のユッタ・リールダム（27）だ。スポーツライターが語る。

「リールダム選手はスピードスケート種目において、18歳で世界ジュニア選手権を制覇。さまざまな実績を残して2018年にプロに転向しました。2022年の北京五輪では女子1000メートル銀メダルを獲得し、世界選手権では7度の優勝経験を誇っている世界トップクラスのアスリートの1人。今大会では、女子500mにも出場を決めています。

さらには、その華やかなルックスからファッションモデルとしても活躍中。スポンサーとのアンバサダー契約は、高級時計ブランド『OMEGA』やハイブランド『Dior』など世界的なブランドと結んできました。現地報道では資産1000万ユーロ（約18億円）にのぼると推定されています。インスタグラムのフォロワーは500万人を超えており、いまや世界的な注目を集める"スター"です」

決勝では、4年前に敗北を喫した高木選手と同組で滑走。見事、1分12秒31でフィニッシュし、五輪の新記録を樹立して金メダルに輝いた。ゴール後にはスキンスーツのファスナーを下ろして、大きくガッツポーズを見せた。

「スピードスケート選手は、すっぴんや薄い化粧で競技に臨むことが多いですが、リールダム選手はフルメイク。ゴール後には汗と涙でマスカラが崩れ落ちている様子も『美しい！』と感動を呼びました。

また、ファスナーを下ろした胸元には、スポンサード契約を結んでいるNikeのロゴが。スキンスーツは、推進力を生み出すために伸びにくい素材が使われているため、フィニッシュ後にファスナーをおろす選手が多いのですが、そこでさりげなくクライアントにアピールする姿はさすが"スター"といったところでしょう」

昨年11月には、ランジェリーブランド『SKIMS』とのコラボブランド『NikeSKIMS』のキャンペーンモデルにも起用。胸元が大胆に開いたぴっちりウェア姿でCMに登場し、現地では〈本当に美しい！〉〈女神とは彼女のことだ！〉と称賛の声があがった。

開会式に不参加で「傲慢」とバッシングも…

注目度が高い反面、リールダム選手の行動は物議を醸すこともあるという。

「プライベートでは、昨年3月にYouTuber兼プロボクサーで推定年収4500万ドル（約70億円）のジェイク・ポール（29）と婚約していますが、世界選手権の会場で観客に見せつけるような熱いキスを交わしたことについて『アスリートとしてどうなんだ？』と疑問視する声も寄せられました。

また、五輪開幕前にはプライベートジェットでミラノ入り、さらに開会式を欠席したことで早々にバッシングを受けていました。〈億万長者であることをひけらかしている〉と厳しい意見があがったほか、現地ジャーナリストからも『傲慢極まりない』『決して容認しない』などと強く批判されました」

とはいえ、前出・スポーツライターによれば、「リールダム選手にとってミラノ・コルティナ五輪は"悲願の舞台"だった」とのこと。

「北京五輪では、女子1000メートルで日本の高木選手に敗れて銀メダル。そのリベンジに燃えていましたが、昨年12月に行われたオランダ五輪代表選考会で、1000メートルの滑走中に転倒し、一度は出場権を逃してしまっています。

それでもリールダム選手は意地を見せ、続く500メートルで2位に。結果的にオランダ選考委員会は、異例ともいえる女子1000メートルの"復活出場"を承認。

その結果、見事金メダルに。何かと炎上しやすいリールダム選手ですが、アスリートとしての実力は間違いない。2月16日には女子500mも控えていますが、次なる結果が期待されるところです」

競技結果でも、レールダム選手は世間を騒がせ続けることだろう──。