◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボードハーフパイプでは日本の男女全員が予選突破を決めました。

先に行われた女子では、清水さら選手が2本目でフロントサイド900やバックサイド900を決め、87.50で日本勢トップ2位通過。4位の工藤璃星選手も84.75をマークし、“16歳コンビ”が上位で予選突破を決めました。

また前回大会銅メダルの冨田せな選手は77.50で9位、小野光希選手は11位で予選を突破。4人全員が決勝に進みます。

夜に行われた男子では、前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」をマーク。2本目はさらに「85.50」と伸ばして、7位で予選突破を決めました。

直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていましたが、不屈の精神でオリンピックの舞台へ。この日はキャブダブルコーク1440、フロントサイドダブルコーク1440などを決めるなど、ぶっつけ本番でイタリアの夜空に舞いました。

また戸塚優斗選手は、全体2位の91.25をマークして日本勢トップ。初出場の山田琉聖選手は90点超えで続きます。平野流佳選手も2本目で順位を5位まで上げて、日本勢4人全員が12位以内が確定して決勝進出。日本勢は男女計8人全員が決勝の舞台に挑みます。