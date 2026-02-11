この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが、

自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で

「【夜置き換えるだけ】痩せた人続出。

せいろ蒸しダイエットー1キロチャレンジ！ せいろ蒸しダイエットレシピ5日分」と題した動画を公開しました。



動画では、PFCバランス（タンパク質・脂質・炭水化物のバランス）を考慮したせいろ蒸しレシピを5日間実践し、健康的な減量を目指す企画を紹介しています。



よしか氏は、自身の著書『せいろ蒸しダイエットレシピ』を実践した人から

「1kg痩せた」「体脂肪が落ちた」などの声が寄せられていると報告。



せいろ蒸しダイエットは、ただ体重を減らすだけでなく、

栄養バランスが計算されているため、健康的に体脂肪を落とすことにつながると解説しています。今回の企画では、本に掲載されていない旬の野菜を使った5日間のチャレンジレシピを紹介しました。



動画で紹介されたメニューは以下の通りです。

・1日目：むくみ解消！整えごはん（鶏肉、さつまいも、にんじんなど）

・2日目：体を温める！キャベツ生姜蒸し（豚肉、キャベツ、生姜など）

・3日目：美肌に近づく！チーズじゃが蒸し（鮭、じゃがいも、ブロッコリーなど）

・4日目：代謝アップ！豚肉ネギぶっかけ（豚肉、長ネギ、キャベツなど）

・5日目：スタミナたっぷり！鶏にんにく（鶏肉、にんじん、にんにくなど）



これらのレシピは1食あたり350～450kcal程度に調整されており、

夜ごはんを置き換えるだけで手軽に始められるのが特徴です。



よしかさんは、スッキリしたボディラインを手に入れるには少なくとも2ヶ月はかかるとし、

薄着になる季節に向けて今から準備することの重要性を伝えています。



美味しく食べながら健康的に痩せることを目指すこのチャレンジ。

旬の食材を活かしたレシピで、日々の食生活を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。