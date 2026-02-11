この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クレジットカード解説チャンネル「家計の味方」が、「【完全解説】アメックスゴールドプリファードの全貌｜ポイント還元率(マイル) / フリーステイギフト(ホテル特典) / プライオリティパス(空港ラウンジ) / 保険補償 / メリットデメリット」と題した動画を公開。アメックス・ゴールド・プリファード・カードについて、その価値を最大限に引き出す方法を解説した。



アメックス・ゴールド・プリファードは年会費39,600円（税込）のクレジットカードだが、動画では「年会費以上の豪華な特典がある」と指摘する。その筆頭が、年間200万円以上のカード利用で得られる無料宿泊特典「フリーステイギフト」である。対象ホテルには1泊8万円以上する高級ホテルも含まれており、この特典を活用するだけで年会費の元を十分に取れる計算になる。



特典は多岐にわたる。ポイント面では、通常年会費3,300円の「メンバーシップ・リワード・プラス」が自動付帯し、ポイント有効期限が無期限になるほか、ANAマイルへの交換レートが向上する。ホテル特典では、プリンスホテルのゴールドステータスが無条件で付与され、レイトチェックアウトなどが可能だ。さらに、空港ラウンジは同伴者1名まで無料、世界1,300カ所以上の空港ラウンジが使える「プライオリティ・パス」も年間2回まで無料で利用できる。



一方でデメリットとして、海外での使いにくさ（加盟店の少なさ、海外事務手数料の高さ）、2025年6月以降に利用可能な国内空港ラウンジが減少すること、プライオリティ・パスの回数制限などを挙げた。これらの弱点を補うため、海外利用に特化したプリペイドカードや、旅行傷害保険が自動付帯する他社カードをサブカードとして併用することを推奨している。



年会費は決して安くはないが、旅行やホテルでの非日常体験を重視するユーザーにとっては、その価値を十分に享受できる一枚であると言えるだろう。