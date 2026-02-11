ほぼ日手帳が『名探偵コナン』とコラボ！

一冊丸ごと原作イラストを使用した4月はじまりの“特別版weeks（週間手帳）”をはじめ、手帳カバーや文具が2026年2月1日（日）より続々登場。

筆者は、ほぼ日の本社で新製品を見せてもらいました！ 見どころをご紹介します。

一冊丸ごと原作イラストを使用した『名探偵コナン』特別版「週間手帳 weeks」

表紙デザインは2種類。

1冊は、コナンを中心に『名探偵コナン』に登場するキャラクターが集まった豪華なカラーイラストを表紙にした週間手帳“weeks”。コミックスの100巻発売を記念して描かれた集合イラストがキャンバスのような質感の素材にプリントされています。

もう1冊は、ネクタイ生地を使ったもの。コナンが着ているジャケットをイメージしたブルーになっています。『名探偵コナン』の世界観を象徴するアイテムをネクタイ生地の織りで表現しているのだとか。

この薬は……？ と、コミックスに登場するアイテムを発見する楽しみも。

実際にネクタイに使われる生地を使っているため、織目の手触りが心地よく、シルキーな光沢があります。

コナン君カラーの赤と青のしおり紐も映えます。青山剛昌先生のお誕生日も載っていました。

月間カレンダーでは、3月は江戸川コナン、4月には毛利蘭など、登場キャラクターが毎月入れ替わっていく仕様に。メインの週間ページでは『名探偵コナン』の原作イラストを全ページに配置してあります。

原作ファンにはたまらないコミックスの名シーンがずらり！ コミックス107巻分から選ばれたキャラクターの様々な表情が見られます。お目当てのキャラクターの名シーンを探すのも楽しい〜！

さらに『名探偵コナン』シリーズのweeksには、「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きもついてきます。

下敷きを使って、コナン君気分で「パシュッ」！ キャラクターが随所に配置されているので、手帳を書きながら、原作を再現して遊べますね。

巻末には『名探偵コナン』のイラストとエピソードをもとにした1年中たのしめるようなおまけページがたっぷり収録。

コナン君の、いろんな「あれれ〜？」を堪能できるページや、

『名探偵コナン』に登場した暗号を使いこなして、秘密のメッセージが書けるようになるページも。

英国の名探偵の装いからイメージした、クラシカルなデザインのカバー

その他、コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザインのほぼ日手帳カバーも登場。

表紙は大人！ 中身は子供心！

名探偵コナンのコミックスの推し活ができちゃいます。

手帳はすでに、1月始まりの手帳を買ってしまったわ……という人にも〇

コナンたちと毎日をいっしょに過ごせる文具も登場

手帳と一緒に使うとさらに「フフッ」と楽しくなってしまう文具も続々登場。文具はそれぞれひと仕掛けを感じさせるものばかり。遊び心満載の「代弁」ふせんや、

小さいのに印影がしっかり出るクリアスタンプ。

様々な喜怒哀楽を集めたシールなど、グッズが盛りだくさんでした。

TOBICHI東京が名探偵コナン特別仕様に

TOBICHI東京では、「ほぼ日手帳2026 spring」のラインナップの販売とともに、店内が名探偵コナン特別仕様に。

コナン君たちがひょっこりお目見え。

店舗では『名探偵コナン』とのコラボレーションした、一冊丸ごと原作イラストを使用した特別版のweeksに加えて、手帳カバーと7つの文具も販売されているので、お近くの方は見に行ってみては。

『名探偵コナン』特別版「週間手帳 weeks」は、2月1日から発売。TOBICHI東京の特別展示は、2/1(日)〜2/15(日)まで。

https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/conan/

