チェルシーvsリーズ 試合記録
【プレミアリーグ第26節】(スタンフォード ブリッジ)
チェルシー 2-2(前半1-0)リーズ
<得点者>
[チ]ジョアン・ペドロ(24分)、コール・パーマー(58分)
[リ]ルーカス・ヌメチャ(67分)、ノア・オカフォー(73分)
<警告>
[チ]マロ・グスト(8分)、ジョシュ・アチャンポン(15分)、コール・パーマー(67分)、モイセス・カイセド(90分+8)
[リ]ガブリエル・グズムンドソン(19分)、セバスティアン・ボルナウ(22分)、ジェームズ・ジャスティン(45分)、ショーン・ロングスタッフ(90分+6)
└プレミア5連勝狙ったチェルシーが2点差追いつかれてドロー…苦境のリーズ田中碧、ベンチ入りでリーグ3戦出番なしはプロ初
