天羽希純、初グラビアンで存在感 『週刊SPA!』表紙と連動企画で魅力全開
アイドルでグラビアアイドルの天羽希純が、10日発売の『週刊SPA!』2月17日号にグラビアンとして初登場した。表紙と連動した特集「表紙の人＆グラビアン魂」に起用され、その存在感と表現力で魅了する。
【写真】同号のグラビア企画「美女地図」に、本多もかが登場
天羽は東京都出身。身長164センチのスタイルに、キュートな顔立ちと美しいボディラインを併せ持ち、明るさと色気を感じさせるコメント力でも支持を広げてきた。グラビアシーンでは“きすみん”の愛称で親しまれ、熱狂的なファン層を築いている。
今回の登場について、誌面企画「グラビアン魂」を担当するリリーは、天羽が持つ“明るいドラマ性”に惚れ込んだといい、早くも「年末のアワード候補」入りを宣言。初登場とは思えない完成度の高さと、カメラの前で見せる豊かな表情が評価された形だ。
天羽は、アイドルグループ「#2i2」のメンバーとして活動してきたが、同グループは25年末をもって解散。現在は個人としての活動に注力しており、グラビア、イベント出演など幅広いフィールドで存在感を示している。
同号にはそのほか、グラビア企画「美女地図」に本多もか、沖口優奈も登場し、誌面を華やかに彩っている。
