セブンイレブンが「ナナチキ」と「ザクチキ（魅惑のうま辛）」がお得になるセールを2/12から開催！ 通常250円の大人気ホットスナックが214円になる7日間

セブン‐イレブンが、2月12日（木）から2月18日（水）までの期間限定で、ホットスナックの人気商品がお得になるセールを開催します。
対象となるのは、ジューシーな肉質の「ななチキ」と、やみつきになる辛さが特徴の「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の2種類。
通常価格232円（税込250.56円）のところ、期間中は33円引きの特別価格199円（税込214.92円）で提供されます。
ランチのおかずや小腹が空いた時のスナックとして、このチャンスにぜひ味わってみてはいかがでしょうか。
（以下、プレスリリースより）
【期間限定】セブン‐イレブンの大人気チキン2種が今だけ33円引きに！「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」がお得に登場
〜2月12日（木）から7日間限定で開催〜
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、人気のチキン「ななチキ」、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」を、通常価格232円（税込250.56円）から33円引きの特別価格199円（税込214.92円）でご提供するセールを2月12日（木）から18日（水）の期間限定で実施いたします。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/chkn2602/
期間限定チキンセール、開催！
実施期間：2026年2月12日（木）〜2月18日（水） ※7日間限定
内容：通常価格 各232円（税込250.56円）→特別価格199円（税込214.92円）33円お得に！
対象商品：ななチキ・ザクチキ（魅惑のうま辛）
■注意事項
※ななチキ・ザクチキ（魅惑のうま辛）を買うごとに33円引きいたします。
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。
※クーポン券での値引きは併用できます。
※一部店舗では「スパイスチキン各種33円引きセール」を実施しています。対象商品は売場をご確認ください。
※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。
※店内調理のため、すぐにご提供できない場合があります。
※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。
※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。
※写真はイメージです。
■ななチキ
通常価格：232円＊（税込250.56円）
発売中
販売エリア：全国
ジューシーで肉を美味しく食べられるように、こだわって作ったフライドチキンです。
■ザクチキ（魅惑のうま辛）
通常価格：232円＊（税込250.56円）
発売中
販売エリア：全国
何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキンです。
▼動画でも「おいしさのヒミツ」をご紹介
『ななチキ・揚げ鶏 おいしさのヒミツ』：https://www.youtube.com/watch?v=Vu3qY-8V2Lw
※店舗によって価格が異なる場合がございます。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。