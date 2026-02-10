¡Ö´ñÀ×¤Î50Âå¡×¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÂåÉ½¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÖÈþËÆ¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¤«¤é38Ç¯¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×NHK²òÀâ¤Ç
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦È¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢È¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿NHK¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ó¥¸¥å¥ó¡×¤Î°¦¾Î
ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤é¤Î³èÌö¤Ç¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÊ¨¤¯°ìÊý¤Ç¡¢È¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤·¤ï¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¸¥å¥ó¥¸¥å¥ó¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¶Á¿¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¸¥å¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÈþËÆ¤Ë´¶Ã²¡×¡Ö´ñÀ×¤Î50Âå¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó52ºÐ¤À¤È...¡×¡Ö4Ç¯¤´¤È¤ËÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÁ´Á³Ç¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤¤¤ÄÇ¯¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
È¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¤Ç¡¢Åö»þ¡¢14ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¸ÞÎØ¤ÏÁí¹ç14°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï4ÅÙ¡¢2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ó¥¸¥å¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
