60Âå¤ÎÉã¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌë¶Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç·î¡Ø8Ëü±ß¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¹¯ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊë¤é¤·¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤«¹ñ¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ìë¶Ð¤Î¼ýÆþ¤Ï²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢60Âå¤ÏÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤
¥³¥ó¥Ó¥ËÌë¶Ð¤Ç·î8Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î·êËä¤á¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìë¶Ð¤ÏÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬ÃëÌëµÕÅ¾¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£60Âå¤Ï¼ã¤¤º¢¤è¤ê²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Èè¤ì¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Ìë¶Ð¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²ó¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬°ÂÁ´ºö¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö½µ2²ó¤«¤é»Ï¤á¤ë¡×¡ÖÏ¢¶Ð¤ÏÈò¤±¤ë¡×¡ÖÌë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÃë¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡× ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÉéÃ´¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ22»þ°Ê¹ß¤Î¿¼ÌëÂÓ¤òÈò¤±¡¢Í¼Êý～23»þ¤Ê¤É¤Î½àÌë¶Ð¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ï¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤È²È·×¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·
¡Ö¹ñ¤ÎÊÝ¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢»Å»ö¤ä²È·×¡¢½»¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¤Æ»Ù±ç¥×¥é¥ó¤òºî¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
½»¤Þ¤¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð²ÈÄÂÁêÅö³Û¤ò°ìÄê´ü´Ö»Ù¤¨¤ë¡Ö½»µï³ÎÊÝµëÉÕ¶â¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÃÊ¡¢À¸³è¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¤¬¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤Ç¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¤Ï¡¢¡Ö»ñ»º¤äÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤·¡¢¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶â¤äÆ¯¤¤¤¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ËËþ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ðº¹³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡ÊÀ¤ÂÓÃ±°Ì¤ÇÈ½Äê¡Ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÆ¯¤±¤ë¤«¤é»Ù±ç¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ò¿ô»ú¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ä¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬¤¹¤Ç¤ËÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Æ½êÆÀ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µëÉÕ³Û¤ÏÍ×·ï¤äÇ¼ÉÕ´ü´Ö¤Ê¤É¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ð½à³Û¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ë
Ìë¶Ð¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤Î°åÎÅÈñ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç»ÙÊ§¤¦¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¡¢1¥ö·î¡Ê1Æü～ËöÆü¡Ë¤Ç¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë²È·×¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½êÆÀ¤¬°ìÄê´ð½à¤ò²¼²ó¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢¶ÑÅù³ä¡¦Ê¿Åù³ä¤¬7³ä¡¦5³ä¡¦2³ä·Ú¸º¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬½Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±Áë¸ý¤Ç·Ú¸º¤ä¸ºÌÈ¡¢Í±Í½¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²È·×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼õ¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²æËý¤·¤Æ°²½¤¹¤ë¤È¼£ÎÅ¤¬Ä¹°ú¤¡¢°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉéÃ´¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢·ò¹¯¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò¤Û¤«¤Ç¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³èÊ¡»ã»ñ¶âÂßÉÕÀ©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿Âß¤·ÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¶Ð¤òÂ³¤±¤ëÁ°¤Ë»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤è¤¦
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÍê¤ì¤ëÆ»¤Ï¡ÖÌë¶Ð¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±ç¤ÎÁë¸ý¤Ç²È·×¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½»¤Þ¤¤¤ä½¢Ï«¤ÎÁêÃÌ¡¢²È·×²þÁ±¤Î»Ù±ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²È·×¤ÎÉÔÂ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ä¹ñÊÝÎÁ¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¤Ç»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬Á°¸þ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖÌë¶Ð¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë·ò¹¯¡×¤È¡ÖÀ©ÅÙ¤Ç¼é¤ì¤ë²È·×¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤ÏÁá¤¤¤Û¤É¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²È·×¤Î¼ý»Ù¡ÊÇ¯¶â³Û¡¦²ÈÄÂ¡¦°åÎÅÈñ¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Ìò½ê¤ä¼«Î©ÁêÃÌ»Ù±çµ¡´Ø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
