NHK連続テレビ小説『ばけばけ』出演中の吉沢亮のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

吉沢が演じるのは、“大盤石”の異名を持つ松江随一の秀才・錦織友一。松江中学で英語教師を務め、外国人教師として松江にやってきたヘブンをサポートする一方で、トキとも深く関わっていく重要なキャラクターだ。

役柄については、「回を追うごとに彼の不器用さや人間らしさ、かわいげのあるところが出てきている」と分析。東京時代の“大盤石感”と、松江に戻ってからの負い目を抱えた姿の演じ分けについて言及しつつ、「おいしいキャラクターをやらせていただいているなと思います」と手応えを語った。

また、ヘブンの熊本行きを知らされた時の錦織の心情を「パニックというか、悲しいどうこう以前の感覚だったと思います」と推察。「彼が松江を離れるなんてことは錦織の頭から消えていたはず。この楽しい生活が永遠に続くと、どこかで思っていたのではないでしょうか」と語り、今後の展開については「人間ドラマとしての面白さがより濃くなっていきます」と期待を寄せた。

吉沢亮（錦織友一役）コメント●朝ドラ撮影の心境とヒロイン・髙石あかりについて錦織は出演シーンが多いのですが、それでも自分よりも大変なヒロインがいるということに僕は支えられています（笑）。ずっと楽しくやれています。ヒロイン・髙石あかりさんはカメラが回ってないところでもヒロイン然としていて、たたずまいが非常に大人。すごくピュアな部分も持っているので、みんなで支えてあげなきゃと思っているのですが、結果的に彼女に支えてもらっています。撮影が続くと大変な瞬間がどうしてもありますけど、一番しんどいはずの髙石さんが一番楽しそうに現場にいてくれるんです。そこに救われているキャストやスタッフの方が、たくさんいると思います。

●錦織役についての思い回を追うごとに彼の不器用さや人間らしさ、可愛げのあるところが出てきているなと感じます。実は錦織がまだ東京にいた第4週だけ、大盤石感の極みみたいなものを意識しながら演じていたんです。それ以降は、試験にも落ちて県知事のお声がけで松江に戻り、学歴を隠しながら仕事をしている。教育への熱量はあるにしても、本来は立ってはいけない場所にいるという負い目のようなものから、何事に対しても一歩引いてしまう感覚を大事に演じています。松江中の生徒の前では大盤石としての地位を守ろうと頑張っているので普段より声を少し低くしていますが、それすら空回りしているような瞬間も。錦織の不器用さが透けて見え、生徒たちにもだんだん伝わっている感じがしますよね。おいしいキャラクターをやらせていただいているなと思います。

●ヘブンが熊本に行くと聞いた時の心情ヘブン先生と共に過ごす日々の中で、彼と一緒に面白いものを作っていくことや、彼の成し遂げるものを一番近くで見ていたいという思いが錦織の中で非常に強くなっていくのを感じていました。突然熊本に行くと聞いた時はもう意味がわからなかったでしょう。パニックというか、悲しいどうこう以前の感覚だったと思います。第14週でヘブンがトキに「（松江に）イテモ、イイデスカ？」と聞いた時点で、彼が松江を離れるなんてことは錦織の頭から消えていたはず。この楽しい生活が永遠に続くと、どこかで思っていたのではないでしょうか。

●今後の見どころこれからは人間ドラマとしての面白さがより濃くなっていきます。先週（第18週）は寂しさと温かさみたいなものがあふれ返っていて、ふじきさんの本って本当にいいなと感じました。トキとサワが笑い転げるシーン（第88回）は、台本を読みながら泣きそうになった部分です。今後も、そういう人間の温かさや冷たさが見えてくる展開になるのではないかと思います。引き続き楽しんでいただければうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）