¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖjuJoe¡×¤Î¥®¥¿ー¥Üー¥«¥ë¡¦Ê¿°æÂóÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥»¥«¥¤¡×¤Ç¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤·゙¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ç¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¤Ê¤¼²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³¤È¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÊ¿°æ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤Ï¡¢±éÁÕµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤âºî»ì¡¦ºî¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öºî²ÈÀ¡×¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Ê¿°æ»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¾õÂÖ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Å·ºÍ¤À¤È¤·¡¢Oasis¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤ÎÄêµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊ¿°æ»á¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ò4¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬Îà¡£¥ì¥Ù¥ë1¤Ï¡Ö¶Ê¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢¥ì¥Ù¥ë2¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÎÌ»º¤Ç¤¤ë¡×¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤Ï¡Ö¤½¤Î°ì¶Ê¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë4¤Ï¡ÖÂ¾½êÍÍ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¡×¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¤Ê¤¼³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ê¿°æ»á¤Ï¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö°úÂà¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¡ÖÈ¯¿®¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈ¯¿®¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È·Ò¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤«¤é¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊ¿°æ»á¤Ï¡¢Å·ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¡Öºî¤êÂ³¤±¡¢³èÆ°¤·Â³¤±¡¢²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤«¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬´Î¤À¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ºÍÇ½¤ÎÍÌµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÆ»¤ÊÈ¯¿®¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òµá¤á¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¸À¤·¤¿¡£
