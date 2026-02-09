グラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが、グラビアムック「PARADE」（パレード）2026冬号（小学館）の裏表紙を飾りました。ヌーディーカラーのワンピース水着で完璧ボディを披露しています。



【写真】21歳にしてこの色気…妖艶な雰囲気を醸し出す福井梨莉華さん

「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しています。



ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さんが表紙。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおりさん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんです。



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90 W59 H86 血液型：O型 2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』など。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中 公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka