冬の弘前で見せた飾らない素顔！JR東日本公式YouTube「芳根京子の〈生〉旅」新シリーズ公開
JR東日本は2026年2月6日、公式YouTubeチャンネルの人気シリーズ「芳根京子の〈生〉旅」より、新シリーズ「弘前篇」（後編）を公開した。2024年5月のチャンネル開設以来、登録者数は60万人、累計再生回数は3,000万回を突破。旅系コンテンツとして確かな存在感を放つ人気シリーズとなっている。
本シリーズの最大の魅力は、芳根京子さん自らがVlogカメラを手に、自撮りスタイルで旅の時間を記録していく“ライブ感”だ。作り込まれた演出ではなく、移動中の何気ない会話や初めての土地での率直なリアクションまでをそのまま届ける。「一緒に旅しているような気分になれる」「行ってみたくなる」といった声が多く寄せられているのも、その“等身大・自然体”の姿ゆえだ。
■猛吹雪の中で輝いた“雪中スマイル”
舞台は冬の青森・弘前。前編では、激しい吹雪に包まれながらも「いい画が撮れそうですね」と瞳を輝かせる芳根さんの姿が印象的だ。過酷な天候すら楽しんでしまう前向きさは、“生旅”を象徴するワンシーン。吹雪の中でも笑顔を絶やさない“雪中スマイル”は、視聴者の心を強くつかんだ。
また、弘前を代表する祭り「ねぷた」の由来にも触れる。語源が農作業の眠気を払う「眠り流し（ねぷてえ）」にあると知り、「そういう意味だったの!?」と驚きの表情を見せる場面も。土地の言葉と歴史に触れ、知的好奇心をのぞかせる姿も本シリーズならではの魅力である。
■“ガチ”の食べっぷりが生む、多幸感
後編では、地元で愛される「つけ蕎麦 津桜」で大盛りラーメンを豪快にすする姿が描かれる。カメラを忘れ、一心不乱に麺をすする“ガチすぎる食べっぷり”は圧巻。リンゴや地元グルメを味わうシーンも含め、冬の弘前の「食」の魅力がリアルに伝わってくる。
幻想的なライトアップに包まれた弘前公園「冬に咲くさくら」では、登録者数50万人突破への感謝を報告。お気に入りの津軽弁「へばね〜（またね）」を繰り返しながら、次なる目標である100万人に向けて決意を語る姿も印象的だ。
■視聴者の行動を動かす“旅の連鎖”
視聴者からは、
「一緒に旅してる感覚になって益々好きになる」
「芳根さんの自然なリアクションが素敵」
「生旅を観て実際に訪問しました！」
といったコメントが寄せられている。なかには、動画をきっかけに実際に盛岡を訪れ、店舗で“生旅”の話題を伝えたというエピソードも紹介されている。動画視聴がリアルな旅へとつながる“旅の連鎖”が生まれている点は、3,000万回再生という数字以上に注目すべき成果といえる。
■芳根京子が歩いた冬の弘前
弘前篇で訪れた主なスポットは以下の通り。
【前編】
・津軽藩ねぷた村
・糀と野菜のカフェ one.natural
・津軽天然藍染 川粼染工場
【動画】
ねぷたに津軽天然藍染やって発酵ごはん食べる冬の弘前、へばねぇ〜！
YouTube：https://youtu.be/vh--XKo_8eU
【後編】
・白神焙煎舎
・りんごカフェ山崎
・バンブーフォレスト
・つけ蕎麦 津桜
・冬に咲くさくら（弘前公園）
【動画】
大盛ラーメン、焙煎にりんご皮剥き、冬に咲くさくらは雪の弘前だべ
YouTube：https://youtu.be/BFJqH9oeuqE
城下町の歴史、方言文化、工芸体験、そして食。弘前の多面的な魅力を、芳根さんのリアクションを通して体感できる構成となっている。
■YouTubeチャンネル「芳根京子の〈生〉旅」
芳根京子の〈生〉旅は、芳根京子さんが等身大の姿のまま東日本各地を旅し、その瞬間を記録していく映像シリーズ。土地の空気や人との出会い、旅ならではの発見を、リアルな言葉と表情でお届けします。この度、シリーズ10本目を迎え、今後も、多彩な旅の魅力を詰め込んだ映像を配信していく予定。
YouTube：https://www.youtube.com/@namatabi
TikTok：https://www.tiktok.com/@namatabi.tiktok
■芳根京子さんコメント
いつも『〈生〉旅』をご覧いただき、ありがとうございます。
旅先で感じたことを、そのままお届けしたいと思い続けてきました。
3,000万視聴を突破したと聞き、本当に多くの方に観ていただいていることを実感しています。
よく「生旅と同じ旅をしました」というコメントも目にするので、皆さんにもそれぞれの旅を楽しんでいただけたら嬉しいです。
「旅先で感じたことを、そのままお届けしたいと思い続けてきました」と語る芳根さん。3,000万回再生という大台を超えた今も、飾らない姿勢は変わらない。冬の弘前で見せた“雪中スマイル”と圧巻の食欲。その自然体こそが、「芳根京子の〈生〉旅」を唯一無二のシリーズへと押し上げている理由だろう。
