Ì¤À®Ç¯¤Ë¹¤¬¤ë¸åÊ§¤¤·èºÑ¡ÊBNPL¡Ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¡Ö¿Æ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë10Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¡×¤Î¿¼¹ï¼ÂÂÖ
Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£¤¹¤°Ê§¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤Î¿´Íý¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖBNPL¡ÊBuy Now, Pay Later¡áº£Çã¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ç»ÙÊ§¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬µÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ë4Ëü3964·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯´Ö¤ÇÌó3ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿·×»»¤À¡£2025Ç¯ÅÙ¤âÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¸½ºß¤â»öÂÖ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¿³ºº¤Ê¤·¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤Ì¤À®Ç¯¤ò¿¼¹ï¤ÊÉéºÄ¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¹þ¤àÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸åÊ§¤¤·èºÑ¤ò3¤ÄÂÚÇ¼¤·¤ÆµÍ¤ó¤À¡×¡Ö¹â1¤À¤±¤É¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï13ºÐ¤«¤é17ºÐ¤ÎÃæ¹âÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿Æ¤¿¤Á¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿Æ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â³Û¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à²Ý¶â¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿ÆÄÂ¥¾õ¤Ë´é¤òÀÄ¤¯¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤âËÜ¿Í¤Ë´íµ¡´¶¤¬Ë³¤·¤¯¡¢ÆÄÂ¥¤¬ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤äºÄ¸¢²ó¼ý²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂ¿¤¤ÁêÃÌ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¤È·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊÅù¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¤Ï¾®³ØÀ¸¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»ùÆ¸¤¬¡Ö40ºÐ¡×¤Èµ¶¤Ã¤Æ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÃíÊ¸¤·¡¢¿Æ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¡¢Áí³Û3Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄê´ü¹ØÆþ·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¼¹ï»öÎã¤â¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇ¯Îðº¾¾Î¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ë¡Åª¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¼«À©¿´¤ÎÌ¤½Ï¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ»ÙÊ§¤¤º¤Æñ¤ÊÉéºÄ¤òÊú¤¨¹þ¤à»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÂÖ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆÄÂ¥¾õ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ò¸«¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¿¼¹ï¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿³ºº¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÏÊØÍø¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÇ¡×¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î¤¦¤Á¤«¤é¼Ú¶âÊÊ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö10Âå¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤é¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Íè¥íー¥ó¤âÁÈ¤á¤º¥«ー¥É¤âºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÝ¤µ¤ò¿Æ¤¬¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌ¤À®Ç¯¤ÎÉéºÄÁý²Ã¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¬À©¶¯²½¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ò°ì³ç¤·¤Æµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤¬¤¤¤Þ¤ÀÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£·èºÑ»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö¹ØÇã°ÕÍß¤¬¹â¤¤»þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢²Ô¤°¼êÃÊ¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¿®ÍÑ¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë´í¤¦¤µ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Æ¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿°ì¼ï¤Î¡Ö³Î¿®ÈÈÅª¡×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬É¬¤º¤·¤âÁ±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ë¡¤ÎÌÖ¤ÎÌÜ¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¿·¤·¤¤·èºÑ¤Î·Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£¹ñ¤Ë¤è¤ëË¡Åª¤ÊÀ°È÷¤È¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ä²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÁ¬¶µ°é¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂ¦¤Ø¤Î¸·³Ê¤ÊÇ¯ÎðÇ§¾ÚµÁÌ³²½¤ÎÅ°Äì¤¬¡¢µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
Ê¸/Àô¹¯°ì Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¿À»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
Ä¹Ìî