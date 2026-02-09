¥´¡¼¥ë¼è¾Ã¢ª°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë»¿ÈÝ¡Ä¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤â¡ÖÆ±¾ð¡×¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶ì¸À¡Ö´î¤Ó¤¬ÂæÌµ¤·¡×
¥·¥Æ¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¶¯¹ëÂÐ·è¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆñ¤·¤¤È½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀº¿À¤ÈÀµ¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ëVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¡×¤ÈÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢GK¤â¹¶·â»²²Ã¤µ¤»¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Æ°¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤«¤é¥·¥Æ¥£¤ÎMF¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤¬Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥·¥Æ¥£¤ÎFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÄÉ¤¤±Û¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£ÅÙ¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ç¿³¤Ï°ìÅÙ¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢VAR¤â²ðÆþ¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹Ô°Ù¤¬¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤ËÃÍ¤¹¤ëÈ¿Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¹Ô°Ù¤Ï·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡ÊDOGSO¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢»þ·ÏÎó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤º¥·¥Æ¥£¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¥µ»µ¬Â§¤È¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÈØÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤ÆÈØÅÄ¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¾ìÌÌ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ2-1¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¸å¤ÇÃæ·Ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿³È½¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¡Ê¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡Ë¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤è¡£¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤ÏBBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍê¤à¤è¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¿´¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¡ÖÉÔÅö¤Ë´¶¤¸¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤è¤¦¤è¡£¿³È½ÃÄ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£»ä¤ÏVAR¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤¬¡¢´î¤Ó¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤ëÍýÍ³¤Ï¸ä³Ú¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨Êý¤â¤Þ¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»µ¬Â§¤ÈVAR¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤¬»ý¤Ä¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤äÈ½ÃÇ¤ÎÂÅÅöÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë