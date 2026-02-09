フェニックス・オープン最終日

米男子ゴルフのフェニックス・オープンは8日（日本時間9日）、TPCスコッツデール（7261ヤード、パー71）で最終日が行われ、首位から出た松山英樹（LEXUS）がプレーオフの末、優勝を逃した。ショットの直前にギャラリーからの物音で仕切り直す場面があった。米記者が原因を特定した。

優勝に大きな影響を及ぼしたか。17番まで17アンダーで単独首位。18番をパーで上がれば優勝が決まる場面だった。ただ、松山がパットを打つ時、ギャラリーから物音がした。結局このホールはボギーで、並ばれたゴッターアップとのプレーオフへ。さらにその後もティーショットの際に再びギャラリーから物音が。松山は打ちかけていたが、一度スイングを中断。仕切り直しを余儀なくされた。

この音は何だったのか。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のギャビー・ハージグ記者が原因を特定。自身のXで「ワオ。今回ヒデキを妨害したのは、ちょうどバックスイングを始めたタイミングで警備員が椅子を落としてしまったことだったようだ」と説明した。続けて「金属がコンクリートに当たるような音だった。気持ちの良い音ではなかった」と指摘した。

スペインメディア「TenGolf」は、公式YouTubeチャンネルでホールアウト後の松山のインタビューを公開。「正規の18番でミスしてしまって、最後はね、クリス（ゴッターアップ）がいいパットを入れたんで、本当に素晴らしい優勝かなと思います」と、物音には言及せず、勝者を称えていた。



（THE ANSWER編集部）