ÅÄºê»ËÏº»á¡¡ÃæÆ»¤ÎÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈãÈ½¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬9Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè51²ó½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼¨Á°µÄÀÊ198¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë315¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°167¤«¤é49¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï8Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢°úÀÕ¼Ç¤¤ò¼¨º¶¡£°Â½»½ß»á¡¢¾®Âô°ìÏº»á¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÈæÎãÉü³è¤â¤«¤Ê¤ï¤ºÁê¼¡¤®ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ÎÈãÈ½¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈãÈ½¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÃæÆ»¤ËÇ¤¤»¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¿´¤ËÀâ¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£