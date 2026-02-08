この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない…少しでもキャッシュを残すためにできることを徹底解説【自転車操業はやめろ！】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

黒字社長・市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「意外と知らない…少しでもキャッシュを残すためにできることを徹底解説【自転車操業はやめろ！】」と題した動画を公開。多くの経営者が陥りがちな「自転車操業」の危険性を指摘し、そこから脱却するための具体的な7つの方法を解説した。



市ノ澤氏はまず、自転車操業を「借金で借金を返す状態」と定義。この状態は倒産と隣り合わせであり、「できなければ倒産することになる」と警鐘を鳴らす。そして、この危険な状況は誰にでも起こりうるものであり、たとえ現状の資金繰りが順調でも、いつ陥ってもおかしくないと指摘した。



氏が解説する脱出法は、B/S（貸借対照表）の構造を理解することが基本となる。B/Sは左側に「資産」、右側に「負債」と「純資産」が記載され、左右の合計額は常に一致する。この仕組みを利用し、キャッシュを増やすための具体的な方法として、以下の7つを挙げた。



1. 在庫を減らす

2. 入金を早める

3. 支払いを遅らせる

4. 前受でキャッシュをもらう

5. 運転資金の元本返済をなくす

6. 必要利益を確保する

7. 赤字案件をスクラップする

8. 資金繰り表を作成する



特に、資産である「在庫」や「売掛金」は少ないほどキャッシュが増えるという考え方が重要だと氏は説明する。また、入金を早め、支払いを遅らせることで手元の現金を確保することや、可能であれば商品提供前に代金を受け取る「前受」のビジネスモデルを検討することも有効だと語った。



さらに氏は、赤字の案件は「やる意味がマジでない」と断言。目先の売上のために赤字案件を受けることは、結果的に利益を圧迫し、資金繰りを悪化させる原因になると指摘した。これらの施策を通じて目指すべき状態を、氏は「原チャリ操業」と表現。これは、自転車のように必死にペダルを漕ぎ続けなくても、アクセルを回せば自走するように、無理なく資金が回る健全な経営状態を指すという。



自転車操業は、経営者にとって深刻な問題だが、お金の流れを正しく把握し、対策を講じることで脱却は可能である。紹介された方法を参考に、自社の資金繰りを見直してみてはいかがだろうか。