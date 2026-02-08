この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【やって損なし】肩甲骨をバリバリ剥がして姿勢が1回で変わるストレッチ」と題した動画を公開しました。スイスの雄大な山々を背景に、のが氏が座ったままできる12種類のストレッチを実演します。

プログラムは、両手を伸ばして親指を合わせ、上半身で大きな円を描くように回す動きから始まります。胸や背中、肩など上半身全体を使い、ダイナミックに動かすことをのが氏は推奨しています。

続いて、片腕の肘を曲げて脇を寄せ、息を吐きながら斜め上に腕を伸ばすストレッチに移ります。このほかにも、息を吸いながら肘を後ろに引き、吐きながら腕を斜め前に伸ばす動きや、両肘を曲げて泳ぐように前回しする動きなど、様々な角度から肩甲骨にアプローチします。

終盤では、両手を頭の後ろで組み、肘を開閉する動きで胸のストレッチを意識するよう促しています。さらに、両手を頭上で組んだまま肘を交互に下ろし、肩甲骨を大きく動かします。

動画は、固まりがちな肩甲骨周りを多角的にほぐす動きで構成されています。美しい景色と共に、日々のすきま時間で実践し、しなやかな身体を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

腕を回して上半身をほぐす
00:35

脇を寄せて肩甲骨を動かす
01:55

両手で泳ぐように肩を回す
03:15

肘を開閉して胸をストレッチ

関連記事

30日で痩せ体質に！のがさん式「朝ストレッチ」で代謝アップ

 ぽっこり下腹部は3分で撃退！毎日できる集中プランク

 のがちゃんねる発！立ったまま3分、お尻集中トレーニング

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube