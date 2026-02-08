「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「一般化された問い」はNG

会話をしていると、「あれ、そういう意味で言ったわけじゃないのに」と感じる瞬間があります。お互いにちゃんと話しているはずなのに、なぜか結論がズレる。こうしたやりとりが続くと、周囲からは「この人とは話が噛み合わない」と思われてしまいます。

その原因の多くは、話題の理解力や語彙力ではないかもしれません。使っている質問が、「一般化された問いかけ」になっている可能性があります。

「話が噛み合わない」の正体

たとえば、「最近どうですか？」「普段はどうしてるんですか？」「いつもそんな感じなんですか？」といった聞き方です。質問している側は、軽く全体像を聞いているつもりです。

しかし、この問いは相手の「解釈」を引き出してしまいます。ここで問題が起きます。質問した側の頭の中には、「最近」や「いつも」のイメージがあります。一方、答える側も、自分なりの「最近」「いつも」を思い浮かべます。当然、その基準は一致しません。時間軸も、重要度も、前提条件も違うまま会話が進みます。

その結果、「いや、そういう話じゃなくて」「そこまで極端な話じゃないんですけど」といった、ズレの修正が始まります。会話は前に進まず、認識のすり合わせに時間を取られる。これが、「話が噛み合わない」という印象の正体です。

事実で聞く「事実質問」をする

一般化された問いかけは、便利そうに見えて、実は非常に雑です。事実ではなく、印象や平均値を扱うため、細部が切り落とされます。その切り落とされた部分こそが、会話のズレを生みます。

話が噛み合う人は、問いを具体にします。「最近どう？」ではなく、「今週は何の案件に取り組みましたか？」と聞く。「普段はどうしてる？」ではなく、「前回は、どんな手順で進めましたか？」と聞く。こうした問いは、解釈ではなく事実を聞く「事実質問」です。

会話が噛み合うかどうかは、相手の理解力では決まりません。最初に投げた問いが、解釈を求めているのか、事実を求めているのか。それだけです。一般化された問いかけをやめるだけで、会話のズレは驚くほど減っていきます。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）