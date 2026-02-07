和歌山労働局は、ミドルシニア世代を対象とした「合同企業説明会」を、2026年2月28日(土)にフォルテワジマ4階(和歌山市)にて開催します。

中高年世代の採用・活用に積極的な県内企業30社が出展し、これまでの職務経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供します。

開催日時：2026年2月28日(土)13:30〜16:00(受付開始 13:00〜)

会場：フォルテワジマ 4階 大ホール(和歌山県和歌山市本町2-1)

対象者：概ね35歳以上59歳以下の方

出展企業数：30社

参加費：無料

服装・入退室：自由

このイベントは、令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業の一環として開催されるものです。

概ね35歳以上59歳以下の求職者を対象に、これまでの職務経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供します。

当日は、中高年世代の採用・活用に積極的な県内企業の採用担当者から、仕事内容や働き方について直接話を聞くことができます。

出展企業数を30社に拡大

今回は予想を大きく上回る出展応募があり、予定していた出展企業数20社から30社へブース数を大幅に拡大しました。

より多くの企業・職種から自分に合った仕事を探すことができるようになっています。

アルバイト・パート・派遣など多様な就業経験を持つ方や、ブランクのある方も対象としており、将来を見据えて長く働ける職場との出会いを支援します。

当日の内容

会場内には、企業説明ブースに加え、就職に関する相談ブースや適職診断ブースを設置します。

受付では参加企業のプロフィール・採用情報をまとめた冊子を無料で配布します。

服装、入退室も自由となっており、「まずは情報収集から始めたい」「自分に合う働き方を見直したい」といった方も気軽に参加できます。

適職診断＆キャリアコンサルティング

会場内には適職診断ブースを設置し、自分の適性や強みを知ることができます。

キャリアコンサルティングコーナーでは、就職に関する相談ができます。

参加申込方法

事前のお申し込みが推奨されています。

申し込みは、上記QRコードまたは専用サイト(https://forms.office.com/r/KXf74AuTuq)から行えます。

出展企業の詳細は申し込み用サイトから確認できます。

これまでの経験を活かして新しい職場を探している方にとって、多くの企業と直接話せる貴重な機会となります。

気軽に参加できる雰囲気の中で、自分に合った働き方を見つけることができます。

ミドルシニア世代の就職・転職を支援するこのイベントを通じて、長く働ける職場との出会いが期待できます。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

参加費は無料です。

Q. 服装に指定はありますか？

服装は自由です。入退室も自由となっています。

Q. 事前申し込みは必要ですか？

事前のお申し込みが推奨されています。専用サイトまたはQRコードから申し込みができます。

Q. どのような企業が出展しますか？

中高年世代の採用・活用に積極的な県内企業30社が出展します。出展企業の詳細は申し込み用サイトから確認できます。

Q. ブランクがあっても参加できますか？

アルバイト・パート・派遣など多様な就業経験を持つ方や、ブランクのある方も対象としています。

