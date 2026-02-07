JRAは、2004年のデビュー以来、JRA通算1106勝を挙げ、重賞48勝、G1で2勝など輝かしい成績を残した藤岡佑介騎手の引退式の実施について発表した。

引退式は2月28日（土）に阪神競馬場で行われる。全レース終了後、16時35分頃からウイナーズサークルにて行われる予定。式典の模様はYouTube「JRA公式チャンネル」でライブ配信されるほか、グリーンチャンネル、BSイレブンでも放送される。

21日からメモリアル展示

引退記念イベントとして、ファンからのメッセージを募集し、「引退記念フラッグ」を制作する企画を実施。募集期間は2月7日から15日までで、専用の応募フォームから参加できる。また、阪神競馬場西3階ROKKO VISTAでは、2月21日から3月8日までの競馬開催日に「騎手・藤岡佑介 メモリアル展示」が行われる。会場では同期間中、先着で計1万5000人にメモリアルリーフレットの配布も予定されている。

藤岡佑介騎手は1986年3月17日生まれ、滋賀県出身。2004年3月に騎手免許を取得し、同年3月6日に中京競馬場で初騎乗。3月13日にはJRA初勝利を挙げた。JRA通算成績は1万2318戦1106勝。G1は2018年NHKマイルカップ（ケイアイノーテック）、2024年フェブラリーステークス（ペプチドナイル）を制している。