¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÉÍÜ»Î¤Î¤æ¤¿¤ì¤Ô»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÎß·×897Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿æÈÓ´ï¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥à¥²¥¿¥óÉ÷¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹ー¥×¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¾Ê¤¤¤¿¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¤òÂç¤µ¤¸2ÇÕ¡¢¼ê±©¸µ6ËÜ¡¢¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Çò¤Í¤®1ËÜÊ¬¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÀ¸Õª¤Î¥Á¥åー¥Ö¤ò³Æ2cm¡¢·Ü¤¬¤é¥¹ー¥×¤ÎÁÇ¤òÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡¢¤½¤·¤Æ¿å800ml¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¿æÈÓ´ï¤ÎÄÌ¾ï¥âー¥É¤Ç¿æÈÓ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¿æ¤¾å¤¬¤ê¸å¡¢»Å¾å¤²¤Ë±ö¤ò¾¯¡¹¿¶¤Ã¤ÆÌ£¤òÄ´¤¨¤ì¤Ð´°À®¤À¡£ÊÆ¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹ー¥×¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¡¢¼ê±©¸µ¤«¤é½Ð¤¿¤¦¤Þ¤ß¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥µ¥à¥²¥¿¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤¬¿æÈÓ´ï°ì¤Ä¤ÇºÑ¤à¤¿¤á¸åÊÒÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¤Ê¤¦¤¨¡¢´¨¤¤Æü¤äÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Î¸¥Î©¤Ë¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
