¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¥Ñ¥ê¤ËÂ³¤à²¤½£¤ÎÅ«áÏ¢È¯¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ºÅÀÄ¾·ë¤ÇÊªµÄ¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡×
¡¡³«Ëë¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Çà²¤½£¤ÎÅ«á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è³«²ñ¼°¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤¿Ì´¤Îº×Åµ¡£¤¿¤À¡¢¿³È½¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¤òÁ°¤Ë£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç£³¡½£²¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÇ®Àï¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆüËÜ¤¬£³¡½£±¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¤Î£Ç£Ë¤¬Íî¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Âç¤¤¯Ê§¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÆüËÜ¤¬¹³µÄ¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¤¬Ê¤¤é¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î£Ç£Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÅê¤²¤Æ¡Ê¤Ï¤¿¤¤¤Æ¡Ë¤¤¤¿¤¬¡¢È¿Â§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½Äê¡££Ö£Á£Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Ê¤¤é¤º¡¢¤½¤³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¡¼¤â´Þ¤á¤Æ»î¹çÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿³È½¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ìÝÕþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ä¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï±ø¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¿³È½¤â¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤³¤Î»î¹ç¤Î¿³È½¡×¤Ê¤É¤È³«ºÅÃÏ¤¬²¤½£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÍÍø¤ÎÈ½Äê¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î´Ú¹ñ¡½¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬»î¹çÂ³¹Ô¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿³È½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬ÅÓÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤Ë½ªÎ»¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Âè£¶¥¨¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ´Ú¹ñ¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë£³¡½£±£°¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ï°ìÀÆ¤ËÆ°ÍÉ¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂ¦¤«¤é¤â»î¹çÂ³¹Ô¤â¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿³È½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬»î¹çÅÓÃæ¤ÇÉé¤±¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿³È½¤¬¾¡¼ê¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸í¿³¤È¤¤¤¦¤è¤êÈó¾ï¤Ë°Õ¿ÞÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë»ñ³ÊÄä»ß¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤«¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ñ³ÊÄä»ß¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Êµ×ÄÉÊü¡õÈ³¶â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿³È½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â²¤½£Àª¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ëÈ½Äê¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿²¤½£ÀªÍÍø¤ÎÈ½Äê¤¬àÍðÈ¯á¤µ¤ì¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤âÁ°²ó£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»Íå¤¬ÃÄÂÎ¤Ç¥¹¡¼¥Ä°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤âà²¤½£¤ÎÅ«á¤¬Ï¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¡£