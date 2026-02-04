【RO BOT 魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]】 2026年7月発送予定 価格：30,800円 プレミアム バンダイ 販売商品

劇場用映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」とその第2章「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」にも登場するMS「ペーネロペー」が、新仕様の「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」として発売が決定し、現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受け付けている。

反地球連邦政府組織マフティー殲滅のため、キルケー部隊に投入されたアナハイム・エレクトロニクス社製MS「RX-104FF ペーネロペー」。オデュッセウスガンダムがフィックスド・フライト（FF）ユニットを装備した形態で、小型化したミノフスキー・フライトを初めて搭載した機体の1機である。

存在感のあるFFユニットを装備した機体、ペーネロペーを設定に忠実に立体化

今回発売される商品は、過去に販売された「ROBOT魂 (Ka signature.JPG ＜SIDE MS＞ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）」の合体変形機構や各種ギミックはそのままに、塗装などの仕様を変更して再発売するものだ。

胸部インテークの開閉やサブアームの可動など、細部にギミックが搭載されている

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOでは、現在同時受注中の「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」の隣に試作品が展示され、両者が並ぶ迫力の情景をガラス越しに見ることができる。今回のカラーリングは夜間戦闘のシーンをイメージしていて、青みを帯びた寒色系の城に加え、機体の要所に見える六角形のパネルラインにはパール塗装を施し、全体のマットな塗装の中にその部分が映えている。

各所の六角形パネルラインはパール塗装により輝きを見せている

もちろん合体変形のギミックは健在で、パーツ差し替えなしでのフライト・フォームへの変形やオデュッセウスガンダムとFFユニットへの分離も可能で、今回新たに発売される別売りの「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」にも対応している。

変形や分離ギミックも搭載し、遊べるアクションフィギュアでもある

写真にはないが「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」にも対応

商品は現在予約を受付中。今回の商品化では、カトキハジメ氏とpabio uchida氏によるスリーブが付属する劇場版公開を記念した仕様でされるのでお楽しみに。

