【クイーン賞】テンカジョウなどJRA馬4頭
千葉県競馬組合は、2月11日（祝水）に行われるクイーン賞（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。
●第72回クイーン賞（Jpn3）
施行日：2月11日（祝水）
施行場：船橋競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上牝馬
1着賞金：3000万円
【マリーンC】テンカジョウが交流重賞初制覇…断然人気アンモシエラは4着敗退牝馬限定重賞
●JRA所属馬
アピーリングルック（牝5・美浦・辻哲英）大野拓弥
テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）松山弘平
メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）C.ルメール
ライオットガール（牝6・栗東・中村直也）岩田望来
●地方所属馬
ウィルシャイン（牝4・船橋・佐藤裕太）本田正重
ジゼル（牝7・船橋・山中尊徳）岡村健司
シンメルーブス（牝5・浦和・野口寛仁）福原杏
ドナギニー（牝4・大井・中道啓二）藤田凌
プラウドフレール（牝4・船橋・川島正一）張田昂
ブルーパッション（牝4・船橋・矢野義幸）騎手未定
ホーリーグレイル（牝4・川崎・内田勝義）矢野貴之
マーブルマウンテン（牝5・大井・藤田輝信）山本聡哉
リヴェルベロ（牝4・船橋・矢野義幸）騎手未定